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Три сына Рамзана Кадырова получили по ордену

Сыновья Рамзана Кадырова получили высший орден парламента Чечни «Даймехкан Сий»
Детей Рамзана Кадырова министр по нацполитике Чечни назвал ярким примером для подрастающего поколения. Награждение проходит на фоне скандала, связанного с избиением в грозненском СИЗО
Адам, Эли и Ахмат Кадыровы
Адам, Эли и Ахмат Кадыровы (Фото: akhmeddudaev / Telegram)

Трое сыновей Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — награждены высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности!» — написал он в своем телеграм-канале.

Ахмату Кадырову — 18 лет, Эли — 16, Адаму — 15. Последний в начале октября получил звание Героя Чечни, позднее его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане, высшим орденом Карачаево-Черкесии — «За заслуги перед КЧР» и орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Все это произошло на фоне скандала, связанного с тем, что Адам Кадыров в грозненском СИЗО избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

В августе стало известно, что Адам Кадыров в грозненском СИЗО избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Молодой человек сжег священную книгу в мае недалеко от соборной мечети в Волгограде. По данным Следственного комитета, такое задание Журавель получил от спецслужб Украины, ему заплатили 10 тыс. руб. Кроме того, волгоградец снимал для украинских спецслужб военные объекты.

Против него завели дело по ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), его передали в Чечню на фоне «обращений жителей» республики. Журавеля доставили в Грозный.

Рамзан Кадыров дважды показывал кадры избиения, одно из видео он сопроводил подписью «герой всех мусульман».

5 ноября Дудаев сообщил, что 15-летний Адам назначен на «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца. По его словам, подросток «проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте».

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