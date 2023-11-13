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Политика ,  
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18-летний сын Кадырова стал первым заместителем министра спорта Чечни

Старший сын Кадырова Ахмат стал первым заместителем министра спорта Чечни
18-летнего Ахмата Кадырова назначили первым замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике Чечни. Ранее он получил высший орган регионального парламента «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»)
Магомед Даудов и Ахмат Кадыров
Магомед Даудов и Ахмат Кадыров (Фото: MDaudov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров представил кабинету министров нового первого замминистра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике — своего 18-летнего сына Ахмата.

«В понедельник провел совещание в Правительстве Чеченской Республики. Представил кабинету министров нового первого вице-премьера — министра автомобильных дорог ЧР Ису Тумхаджиева и первого замминистра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике Ахмата Кадырова», — написал глава республики в телеграм-канале.

О назначении Ахмата Кадырова на должность днем сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов.

«Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — написал Даудов в телеграм-канале.

По его словам, у 18-летнего Кадырова есть необходимые «знания, стремления и опыт», поскольку он работал с молодежной политикой, когда был председателем регионального отделения «Движения первых». Кроме того, сообщил Даудов, сын главы республики — спортсмен, «за плечами которого не один выигранный турнир по смешанным единоборствам и боксу». Даудов пожелал Ахмату Кадырову успехов и высоких достижений.

Ранее, 9 ноября, Ахмата Кадыров, а также его братьев 15-летнего Адама и 16-летнего Эли наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Детей главы республики назвали примерами для подрастающего поколения, которые с раннего детства делают успехи в учебе, спорте и общественной деятельности. 

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Награждения произошли на фоне скандала, связанного с тем, что Адам Кадыров в грозненском СИЗО избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. 5 ноября Дудаев сообщил, что 15-летний Адам назначен на «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца. 

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София Шошина
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