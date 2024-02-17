Дочери Кадырова вручили орден ДНР

Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат наградили орденом Донецкой народной республики (ДНР), сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю вице-премьера правительства Чеченской Республики по социальному блоку Айшат Рамзановну Кадырову с вручением ей ордена ДНР», — написал он.

Министр отметил, что Кадырова лично посещала регион с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чечни на передовой и отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР.

Айшат Кадыровой 25 лет. В сентябре 2020 года глава Чечни назначил дочь замминистра культуры, чуть больше чем через год она возглавила министерство, а позднее стала зампредом правительства Чечни по социальному блоку.

В декабре 2021 года Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека» за вклад «в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни» республики, «сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа». Позднее ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры Чечни».

В сентябре 2023 года Кадырову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».