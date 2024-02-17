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Дочери Кадырова вручили орден ДНР

Дочь Кадырова Айшат получила орден ДНР

Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат наградили орденом Донецкой народной республики (ДНР), сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю вице-премьера правительства Чеченской Республики по социальному блоку Айшат Рамзановну Кадырову с вручением ей ордена ДНР», — написал он.

Министр отметил, что Кадырова лично посещала регион с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чечни на передовой и отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям ДНР.

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Айшат Кадыровой 25 лет. В сентябре 2020 года глава Чечни назначил дочь замминистра культуры, чуть больше чем через год она возглавила министерство, а позднее стала зампредом правительства Чечни по социальному блоку.

В декабре 2021 года Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека» за вклад «в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни» республики, «сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа». Позднее ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры Чечни».

В сентябре 2023 года Кадырову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

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