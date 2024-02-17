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Военная операция на Украине ,  
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В Венгрии заявили о воюющем с Россией Западе с помощью своего оружия

Минобороны Венгрии: Запад воюет против России на Украине с помощью своего оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные сражаются «с помощью западных денег, западного оружия и западных боеприпасов», которые оказались стратегически неподготовлены к военным действиям, заявил министр обороны Венгрии
Криштоф Салай-Бобровницки (в центре)
Криштоф Салай-Бобровницки (в центре) (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Венгрия по-прежнему выступает против поставок оружия Украине и не изменит свою позицию, заявил министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки.

Чтобы положить конец вооруженному конфликту между Москвой и Киевом, необходимы немедленное прекращение огня и мирные переговоры, уверен министр.

Комментируя передачу Украине иностранных вооружений, Салай-Бобровницки заявил, что Запад «ведет войну, в которой украинцы сражаются с помощью западных денег, западного оружия и западных боеприпасов» (цитата по ТАСС). В то же время, по словам министра, западные системы вооружений не были стратегически подготовлены к этим военным действиям, которым, кажется, «не будет конца».

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Фото:Ben Pruchnie / Getty Images

С начала полномасштабных военных действий на Украине Венгрия неоднократно заявляла об отказе поставлять Киеву оружие. Это решение премьер Виктор Орбан объяснял тем, что армии страны необходимо все имеющееся вооружение для того, чтобы защищать границы. В Минобороны отмечали также, что стремятся избежать эскалации военного конфликта. Позднее венгерские власти запретили поставлять оружие другим странам с территории Венгрии.

В начале февраля глава МИДа Петер Сийярто допустил, что Будапешт может оплатить поставки нелетального военного снаряжения на Украину. «Мы продолжаем считать, что отправка оружия — это ошибка, и мы должны не перевозить оружие, а способствовать миру», — добавил он.

Венгрия также долгое время блокировала предоставление финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд из бюджета ЕС, но в итоге ее удалось утвердить.

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Россия осуждает как финансовую, так и военную помощь Украине, заявляя, что она не изменит ход боевых действий.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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