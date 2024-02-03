В Венгрии согласились оплатить поставки военного снаряжения на Украину
Венгрия не будет посылать на Украину оружие, но может оплатить поставки нелетального военного снаряжения, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза. Телеканал M1 вел трансляцию.
«Коллеги эмоционально, а иногда и страстно говорят, что Венгрия блокирует средства для Украины, а это не так. Здесь страны Евросоюза, которые поставляли оружие на Украину, хотят, чтобы мы оплачивали поставки оружия из денег налогоплательщиков», — сказал Сийярто. Он отметил, что Венгрия не поддержит какое-либо решение, которое могло бы стать для страны «политическим или финансовым бременем».
Сийярто объяснил, что венгерская сторона не хочет препятствовать другим государствам перевозить оружие, но может вложиться только в транспортировку нелетального военного снаряжения. «Мы продолжаем считать, что отправка оружия — это ошибка, и мы должны не перевозить оружие, а способствовать миру», — заключил Сийярто.
Financial Times со ссылкой на документ, разработанный в Евросоюзе, сообщила, что ЕС планирует подорвать экономику Венгрии и заблокировать выделение ей средств из европейских фондов, если Будапешт вновь заблокирует выделение Украине экономической помощи на саммите 1 февраля. В Брюсселе выразили готовность лишить Венгрию права голоса в соответствии с Договором о ЕС.
В результате Евросоюз согласился на компромиссы с Венгрией, после чего страны согласовали помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета Евросоюза.
Президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страну не волнует мнение Украины о том, считают ли ее пророссийской или нет. Он подчеркнул, что Будапешт не намерен вмешиваться в то, что связано с военными действиями на Украине.
Россия осуждает как финансовую, так и военную помощь Украине, заявляя, что она не изменит ход боевых действий.
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