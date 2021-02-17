Суд признал бывшего полпреда президента виновным в растрате

Виктор Ишаев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бывший губернатор Хабаровского края и экс-полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев признан виновным в совершении растраты в бытность вице-президентом «Роснефти».

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере», — цитирует ТАСС приговор, который начали оглашать в Замоскворецком суде Москвы.



Наказание, которое суд избрал для Ишаева, будет названо в заключительной части приговора.

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