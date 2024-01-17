Макрон пообещал передать Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

Макрон анонсировал февральский визит в Киев и подписание соглашения о гарантиях безопасности Украины, а также поставку дальнобойных ракет — аналогов британских Storm Shadow. Москва требует в гарантиях не создавать для нее угроз

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Франция передаст Украине около 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и самоходные артиллерийские установки (САУ) Ceaser, заявил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции, передает Le Monde.

Он добавил, что работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое должно быть подписано через несколько недель. «Я сам поеду на Украину в феврале. Я объявлю о финализации этих текстов. Начнутся поставки снарядов, о которых я говорю, — добавил Макрон.

Лидерами по поставкам оружия Украине после США являются Германия (€17,1 млрд) и Великобритания (€6,6 млрд). Франция передала вооружений только на €0,54 €млрд, Италия — €0,69 млрд, Испания — €0,34 млрд. Первую партию SCALP украинская армия получила прошлым летом. SCALP-EG — французская версия британской ракеты Storm Shadow. Ракета разработана в 1990-х годах компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для британцев. Она имеет скорость более 1000 км/ч (0,8 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км.

В декабре немецкий канцлер Олаф Шольц призвал европейские страны нарастить поставки на фоне сокращения американской помощи. В 2024 году Германия запланировала направить свыше €7 млрд на военные поставки Киеву — почти в два раза больше первоначальных планов.

Великобритания на прошлой неделе первой из стран «Большой семерки» подписала договор с Украиной о гарантиях безопасности, он будет действовать десять лет. Пункта о том, чтобы Великобритания вступила в конфликт на стороне Украины в случае нападения на нее или разместила там свои войска, в соглашении нет. Соглашение обозначает финансовые и гуманитарные обязательства, защиту критической инфраструктуры, кибербезопасности, борьбу с пропагандой и организованной преступностью.

Макрон предлагал подумать о гарантиях безопасности и России, когда переговоры возобновятся. Он напомнил об опасениях Москвы по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям». В Киеве не одобрили эту инициативу и предложили вместо этого нарастить поставки оружия.

Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России, считает российский президент Владимир Путин. «Есть только одно ограничение — оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — отметил он. Москва требует перестать снабжать Киев оружием.