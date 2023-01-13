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В Киеве выступили против предложения Макрона о гарантиях для России

Глава офиса Зеленского заявил о несогласии с предложением Макрона о гарантиях для России
Президент Франции предложил подумать о новой архитектуре безопасности, которая будет в Европе после завершения конфликта на Украине, в частности о гарантиях для России. Андрей Ермак в ответ предложил отправить Киеву больше оружия
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак высказался против инициативы президента Франции предоставить России гарантии безопасности. Ермак заявил это в интервью Le Monde.

В начале декабря Эмманюэль Макрон предложил подумать о раскладе сил, который сложится после завершения конфликта на Украине, в частности о новой архитектуре безопасности, в которой Европа «хотела бы жить завтра». Он также напомнил об опасениях России по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям».

«Сейчас, если вы меня спросите, нужны ли России гарантии безопасности, я вам сразу отвечу, что выступаю против этого», — заявил Ермак, комментируя инициативу французского лидера.

Глава офиса Владимира Зеленского предложил предоставить гарантии безопасности Украине и нарастить отправку вооружений Киеву.

В декабре 2021 года Россия направила свои проекты договора о гарантиях безопасности США и НАТО. Москва требовала не расширять альянс на восток, в том числе отказаться от принятия в его состав бывших республик СССР, а также от размещения военных баз на постсоветском пространстве. В январе состоялась серия переговоров по этому вопросу, но сторонам не удалось достичь соглашения. 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связанный с заявлением французского президента, сказал, что сдвигов в сторону мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет.

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Киев предлагал собственный проект гарантий безопасности, в котором на роль гарантов были предложены США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия и Турция. В качестве ключевых гарантий в документе были названы инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача ей разведывательных данных и подготовка Вооруженных сил республики под эгидой ЕС и НАТО.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Франция Эмманюэль Макрон гарантии безопасности Андрей Ермак
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