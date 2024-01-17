Германия удвоит военную помощь Украине в 2024 году

Германия пообещала выделить Украине на военную помощь €7 млрд в 2024 году

Украина получит оружие от Германии на €7 млрд, сначала планировалось выделить только €4 млрд. Решение принято в координации с США, эти страны лидируют по объемам поддержки Киева. Москва требует отказаться от поставок вооружений

Олаф Шольц (справа) (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Германия выделит на военные поставки для Украины в этом году более €7 млрд, сообщило немецкое правительство по результатам телефонного разговора канцлера Олафа Шольца с американским президентом Джо Байденом.

Они согласились с необходимостью продолжать помогать Украине в финансовом, военном и гуманитарном плане. Пресс-служба Белого дома отметила, что оба политика координируют усилия по поддержке Киева.

Первоначально планировалось выделить Украине в текущем году меньшую сумму — €4 млрд, объем средств удвоили по просьбе министра обороны Бориса Писториуса. Это решение увеличит военные расходы Германии до 2,1% ВВП — таким образом будет выполнено требование НАТО.

Германия на втором месте после США по объемам помощи Украине среди стран мира, еще к прошлой осени она оказала ей помощь гражданскими и военными поставками на €24 млрд. На долю военных поставок, по данным Кильского института мировой экономики, пришлось более €17 млрд. Среди прочего, немецкая армия передала украинской 30 танков Leopard 1, 18 танков Leopard 2 A6, 90 бронетранспортеров Marder, две установки ЗРК Patriot, 500 зенитных ракет Stinger, около 45 тыс. артиллерийских боеприпасов 155 мм.

Минфин Германии объявил 16 января, что в 2023 году было потрачено примерно на €3,5 млрд меньше, чем планировалось, а доходы оказались немного выше ожидаемых. Как подсчитало ведомство, бюджет в 2024 году будет иметь на €6,3 млрд больше, чем ожидалось. «Эти средства будут способствовать финансированию дополнительных издержек федерального бюджета на 2024 год», — пояснили в немецком Минфине.

Российская сторона требует перестать снабжать Украину вооружениями, настаивая, что такие действия не помешают Москве добиться целей, но затянут конфликт.