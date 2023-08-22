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Военная операция на Украине ,  
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Посол Украины сообщил о получении Киевом первой партии ракет SCALP

Посол Украины: Париж передал Киеву партию ракет SCALP, поставки продолжатся
Сюжет
Военная операция на Украине
Париж продолжит поставлять Киеву ракеты SCALP, заявил украинский посол. По его словам, главный вопрос этих поставок — их ритм, с которым у Франции «все очень неплохо». Россия осуждает любые поставки оружия Украине
Ракета SCALP
Ракета SCALP (Фото: Wikimedia Commons )

Первые французские ракеты SCALP уже поступили на Украину и «неплохо себя зарекомендовали». Об этом заявил украинский посол во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию «Левый берег».

«Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а тут у французов все очень неплохо», — сказал он.

По словам Омельченко, если украинский президент Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон говорят, что Франция приняла решение предоставить Киеву какое-то вооружение, то «оно уже на Украине и уже работает на фронте».

Помимо этого Париж намерен нарастить темп изготовления и поставки Украине боеприпасов 155-го калибра втрое, добавил украинский посол.

В начале июля AFP сообщило, что Франция уже передала Украине дальнобойные ракеты SCALP. Позднее, 6 августа, в Сети появилось видео, как Зеленский по случаю празднования Дня воздушных сил расписывается на поверхности французской ракеты рядом с гербом Украины.

Минобороны России 15 августа сообщило, что российские средства ПВО в зоне конфликта на Украине сбили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG.

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Россия осуждает поставки вооружений Украине Западом. В частности, комментируя передачу ракет большой дальности, в Кремле заявили, что это «ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны», потому что это вынудит российскую сторону принимать контрмеры.

SCALP-EG — это французская версия британской ракеты Storm Shadow. Ракета разработана в 1990-х годах компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для британцев. Она имеет скорость более 1000 км/ч (0,8 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км.

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина Франция ракеты SCALP
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