Посол Украины сообщил о получении Киевом первой партии ракет SCALP

Париж продолжит поставлять Киеву ракеты SCALP, заявил украинский посол. По его словам, главный вопрос этих поставок — их ритм, с которым у Франции «все очень неплохо». Россия осуждает любые поставки оружия Украине

Ракета SCALP (Фото: Wikimedia Commons )

Первые французские ракеты SCALP уже поступили на Украину и «неплохо себя зарекомендовали». Об этом заявил украинский посол во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию «Левый берег».

«Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а тут у французов все очень неплохо», — сказал он.

По словам Омельченко, если украинский президент Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон говорят, что Франция приняла решение предоставить Киеву какое-то вооружение, то «оно уже на Украине и уже работает на фронте».

Помимо этого Париж намерен нарастить темп изготовления и поставки Украине боеприпасов 155-го калибра втрое, добавил украинский посол.

Минобороны впервые сообщило о перехвате французских крылатых ракет SCALP Политика

В начале июля AFP сообщило, что Франция уже передала Украине дальнобойные ракеты SCALP. Позднее, 6 августа, в Сети появилось видео, как Зеленский по случаю празднования Дня воздушных сил расписывается на поверхности французской ракеты рядом с гербом Украины.

Минобороны России 15 августа сообщило, что российские средства ПВО в зоне конфликта на Украине сбили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG.

Россия осуждает поставки вооружений Украине Западом. В частности, комментируя передачу ракет большой дальности, в Кремле заявили, что это «ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны», потому что это вынудит российскую сторону принимать контрмеры.