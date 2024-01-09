Почему Эмманюэль Макрон решил сменить правительство

После 20 месяцев во главе французского правительства Элизабет Борн ушла в отставку. На ее место Эмманюэль Макрон назначил министра образования Габриэля Атталя. Он стал самым молодым премьером в истории Франции

Эмманюэль Макрон и Габриэль Атталь (Фото: Gabrielle Cezard / ABACAPRESS.COM / ТАСС)

Почему правительство ушло в отставку

Вечером 8 января стало известно, что премьер-министр Франции Элизабет Борн прибыла в Елисейский дворец, чтобы подать президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. Из ее письма следует: она уходит, поскольку глава государства сообщил ей о планах назначить нового премьера. Президент прошение принял и поблагодарил Борн за работу, назвав ее образцовой. «Вы реализовывали наши планы с мужеством, целеустремленностью и решимостью», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Борн возглавляла кабинет министров с мая 2022 года. Французские СМИ прозвали ее Премьер-министр 49.3 — в честь параграфа 3 49-й статьи Конституции, который позволяет правительству принимать законы без одобрения в Национальном собрании (нижняя палата парламента). За 20 месяцев во главе кабинета Борн использовала эту статью 23 раза — чтобы реализовать такие спорные инициативы, как пенсионная реформа.

В декабре 2023 года французский парламент с подачи правительства принял закон, ужесточающий правила иммиграции. Он дает разрешение на временное проживание во Франции специалистам в отраслях, где республике не хватает рабочей силы. Закон упрощает получение убежища, однако получить государственное пособие иностранец сможет только через пять лет проживания в стране (тем, у кого есть работа, пособие доступно через два с половиной года). Законопроект обсуждался с осени 2022-го, и провести его правительство смогло, не используя процедуру 49.3, поскольку правящая партия «Возрождение» (до 2022 года называлась «Вперед, Республика!») смогла договориться с оппозицией: проект, в частности, поддержала лидер крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, соперница Макрона на президентских выборах.

К началу 2024 года уровень доверия президенту и премьер-министру составил менее 30%: опрос агентства Elabe, опубликованный 4 января в Les Echos, показал, что Макрону доверяют 27% французов, а Борн — 23%. Тогда же Le Figaro привела данные института Odoxa, согласно которым 66% граждан хотели бы, чтобы премьер-министр ушла в отставку. Все это происходило на фоне сообщений о грядущих перестановках в кабинете министров.

Британская газета The Guardian считает, что, заменив премьер-министра, Макрон хочет придать новый импульс своему второму президентскому сроку. Впереди Олимпийские игры в Париже (пройдут в июле—августе) и выборы в Европарламент (запланированы на июнь), на которых «Возрождение» рискует уступить оппозиционным партиям. Опросы Politico показывают, что оно занимает третье по популярности место — его поддерживают 19% граждан; на первом идут правые евроскептики из «Национального объединения» с 28%, а следом — коалиция левых и зеленых партий «Новый народный экологический и социальный союз» с 24%.

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Кто стал новым премьер-министром

9 января Макрон сообщил, что новым премьер-министром станет член партии «Возрождение» Габриэль Атталь, который в последние полгода был министром образования. «Знаю, что могу рассчитывать на вашу энергию и вашу готовность реализовать проект перевооружения и возрождения, о котором я объявил. В духе 2017 года: преодоление и смелость. На службе стране и французам», — написал Макрон в соцсети X.

Кто такой Габриэль Атталь Родился в 1989 году в пригороде Парижа Кламаре. Получил образование в Институте политических исследований Sciences Po Paris, имеет диплом правоведа университета Paris II — Panthéon Assas. В 2006 году вступил в Социалистическую партию и был ее членом до 2016 года, когда Эмманюэль Макрон организовал движение «Вперед, Республика!». Работать в правительстве начал в 2012 году — пять лет был советником в Министерстве здравоохранения, где отвечал за связи с парламентом. В 2017 году был избран депутатом Национального собрания от президентской партии, а в 2018-м стал официальным представителем «Вперед, Республика!» и госсекретарем в Министерстве образования. С 2020 по 2022 год был официальным представителем правительства. С июля 2023 года возглавлял Министерство образования.

К началу 2024 года Атталь стал самым популярным политиком среди французов: как показал опрос Ipsos, опубликованный 5 января в Le Point, положительно его работу оценивают 40% граждан; за полгода в Министерстве образования его рейтинг вырос на 14 п.п. По оценке французских СМИ, главная задача нового премьера — поднять престиж партии Макрона перед выборами в Европарламент и дать президенту «импульс, который пока так и не случился в его второй президентский срок».

Le Point называет нового премьера «бойцом с внешностью ангела, крутым парнем с обольстительной улыбкой». «Габриэль Атталь — молодой, энергичный, политик до мозга костей, полная противоположность технократам, которыми любит окружать себя президент республики», — утверждает издание, но задается вопросом, сможет ли новый глава кабинета спасти «все менее властного Макрона».

Оппозиция новое назначение восприняла скептически. Например, Ле Пен заявила, что французам нечего ждать от четвертого премьер-министра и пятого правительства за семь лет. А другой ветеран французской политики и соперник Макрона на выборах, лидер левого движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон отметил, что Атталь «вернулся к работе пресс-секретаря». «Должность премьер-министра исчезает. Президент-монарх единолично правит со своим двором. Горе народу, у которого князья — дети», — написал он в соцсети X.