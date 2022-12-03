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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Макрон предложил подумать о гарантиях безопасности для России

Макрон предложил подумать о новой архитектуре безопасности и гарантиях для России
Президент Франции считает, что нужно подумать о том, что будет после завершения конфликта на Украине, в частности, о новой архитектуре безопасности, в которой страны «хотят жить завтра»
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил подумать о том, что будет после завершения военных действий на Украине, говоря о новой архитектуре безопасности и гарантиях для России. Об этом он сказал в интервью TF1 и LCI по итогам визита в США.

«Есть одна вещь, к которой мы должны подготовиться, и это то, что мы обсуждали с президентом [США Джо] Байденом, и это архитектура безопасности, в которой мы хотим жить завтра», — заявил Макрон.

Он напомнил об опасениях России по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям».

«Это будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к нему: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», — пояснил французский лидер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал восстановить в Европе те механизмы безопасности, которые были созданы после холодной войны, но только при условии, что Москва будет соблюдать их. «Мы должны вернуться к соглашениям, которые были у нас в последние десятилетия и которые были основой мира и порядка безопасности в Европе», — заявил он.

Москва настаивала на «твердых, юридически обязывающих» гарантиях безопасности со стороны НАТО, добиваясь, помимо всего прочего, отказа альянса от расширения на восток, в том числе за счет Украины. Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в конце декабря прошлого года заявлял, что НАТО «надула» Россию, «просто нагло обманула», не выполнив обещания не продвигаться на восток. В январе Россия провела серию переговоров со странами Запада, но сторонам не удалось договориться. 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине.

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В конце ноября в Кремле заявляли, что для возобновления переговоров с Москвой у Киева «должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны».

Украина, в свою очередь, настаивает на восстановлении территориальной целостности в качестве условия для переговоров с Россией. Президент Владимир Зеленский отверг возможность заключения «новых минских соглашений» и предложил создать «новую архитектуру безопасности» в рамках соглашения под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности).

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Теги
Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон гарантии безопасности Россия Франция
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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