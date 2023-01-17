Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Кличко допустил крах энергоинфраструктуры Украины «в любую секунду» Политика, 00:28
Глава МАГАТЭ объявил о создании миссии на Южно-Украинской АЭС Общество, 00:10
Кипр заморозил вклады россиян на €105 млн Политика, 00:00
Минфин предложил передавать конфискованные вещи в Минобороны и МЧС Экономика, 00:00
ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью монет Финансы, 00:00
Кадыров объяснил слова о третьей мировой из-за конфликта на Украине Политика, 16 янв, 23:34
Автор книги о Байдене рассказал о предупреждениях Зеленскому о покушениях Политика, 16 янв, 23:31
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Австрия призвала Запад не переступать черту с запретом виз для россиян Политика, 16 янв, 23:21
Румыния заявила о найденном на берегу элементе ракеты комплекса «Панцирь» Политика, 16 янв, 23:18
Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное в ДНР Политика, 16 янв, 23:00
Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» не общалась с украинкой Общество, 16 янв, 22:50
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м Общество, 16 янв, 22:43
Кадыров увидел признаки третьей мировой войны в конфликте на Украине Политика, 16 янв, 22:21
Российского форварда включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ Спорт, 16 янв, 21:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко допустил крах энергоинфраструктуры Украины «в любую секунду»

Мэр Киева Виталий Кличко допустил крах энергоинфраструктуры Украины «в любую секунду»
Кличко оценил ситуацию с энергоснабжением как критическую. В Киеве, по его словам, дефицит электроэнергии составляет 30%

Крах энергетической инфраструктуры Украины «может произойти в любую секунду», заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Reuters на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти <...> в любую секунду», — сказал Кличко.

«В любую секунду» может быть разрушена критическая инфраструктура в Киеве и других городах Украины, пояснил мэр. Он добавил, что сейчас дефицит электроэнергии в Киеве составляет около 30%.

В стране сейчас холодно, и потому жить без электроэнергии сложно, сказал Кличко, оценив ситуацию как критическую. «Мы боремся за выживание», — добавил градоначальник.

Россия начала наносить удары по энергетическим объектам Украины 10 октября. Президент страны Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, который произошел на Крымском мосту 8 октября. Москва обвинила в организации взрыва украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицал.

С тех пор Кличко не раз сообщал о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Киеве. 14 января глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что в результате ударов ущерб получили энергообъекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также о повреждении объектов говорил глава Одесской ОВА Максим Марченко. В этот же день в 11 областях Украины ввели аварийные отключения электричества.

Читайте на РБК Pro
Как выбрать инвестиционного советника, который вас не обанкротит
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Анатомия лжи и уроки дона Корлеоне: 6 книг от сооснователя Mr.Doors
Работайте меньше, это выгодно: что показал эксперимент с четырехдневкой

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре сообщил американскому коллеге Джо Байдену о разрушении 50% объектов энергетической инфраструктуры страны. В ноябре министр финансов Украины Сергей Марченко оценил ущерб инфраструктуре страны от ракетных ударов в $100 млрд, а «может, и больше». Спустя два месяца первый замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова заявила, что, по оценке властей, сумма ущерба превысила $127 млрд.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Виталий Кличко Киев критическая инфраструктура Украина
Материалы по теме
Кличко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве
Политика
Кличко сообщил об отключении света у 30% киевлян после ударов
Политика
Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter