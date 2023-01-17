Кличко допустил крах энергоинфраструктуры Украины «в любую секунду»

Кличко оценил ситуацию с энергоснабжением как критическую. В Киеве, по его словам, дефицит электроэнергии составляет 30%

Крах энергетической инфраструктуры Украины «может произойти в любую секунду», заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Reuters на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти <...> в любую секунду», — сказал Кличко.

«В любую секунду» может быть разрушена критическая инфраструктура в Киеве и других городах Украины, пояснил мэр. Он добавил, что сейчас дефицит электроэнергии в Киеве составляет около 30%.

В стране сейчас холодно, и потому жить без электроэнергии сложно, сказал Кличко, оценив ситуацию как критическую. «Мы боремся за выживание», — добавил градоначальник.

Россия начала наносить удары по энергетическим объектам Украины 10 октября. Президент страны Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, который произошел на Крымском мосту 8 октября. Москва обвинила в организации взрыва украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицал.

С тех пор Кличко не раз сообщал о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Киеве. 14 января глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что в результате ударов ущерб получили энергообъекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также о повреждении объектов говорил глава Одесской ОВА Максим Марченко. В этот же день в 11 областях Украины ввели аварийные отключения электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре сообщил американскому коллеге Джо Байдену о разрушении 50% объектов энергетической инфраструктуры страны. В ноябре министр финансов Украины Сергей Марченко оценил ущерб инфраструктуре страны от ракетных ударов в $100 млрд, а «может, и больше». Спустя два месяца первый замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова заявила, что, по оценке властей, сумма ущерба превысила $127 млрд.