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Кличко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве

Кличко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры и аварийных отключениях в Киеве
Мэр Киева сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в городе ввели аварийные отключения, некоторые объекты теплоснабжения обесточены. Водоснабжение происходит в штатном режиме
Фото: Christophe Gateau / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Christophe Gateau / dpa / picture-alliance / ТАСС

В Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в своем канале в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В городе начались аварийные отключения электроэнергии, обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По словам мэра, водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.

В ночь на 2 января в Киеве и области произошла серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны. В частности, сообщал Кличко, взрыв прогремел в Деснянском районе столицы, один человек пострадал.

В ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, ПВО работала не только в столице, но и Полтавской и Днепропетровской областях.

Взрывы произошли и в ночь на 1 января в Голосеевском и Шевченковском районах Киева. За день до этого, по словам Кличко, взрывы прогремели в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах, после ракетных ударов без света остались 30% киевлян. Позднее подачу электричества возобновили большинству потребителей.

Россия наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины с начала октября. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева. Последняя такая атака, о которой сообщило Минобороны, произошла 31 декабря: ведомство заявило об ударах по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных аппаратов, а также местам стоянки, хранения и запуска ударных дронов.

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По данным Госпогранслужбы Украины, всего в течение 2022 года воздушная тревога в стране звучала более 14,8 тыс. раз, из них 638 — в Киеве. 16 декабря компания «Укрэнерго» объявила режим чрезвычайной ситуации, так как в тот день из-за обстрелов потребление энергосистемы Украины упало более чем на 50%. Власти столицы предупредили, что режим экстренных отключений света в Киеве будет действовать всю зиму.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Киев Виталий Кличко энергетика теплоснабжение
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В «Укрэнерго» объявили режим чрезвычайной ситуации после обстрелов
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Власти Киева и области сообщили о взрывах
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