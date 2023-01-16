Кадыров объяснил слова о третьей мировой из-за конфликта на Украине

«Мир не сошелся на НАТО», а такие крупные государства как Китай, Индия, Пакистан и десятки других сохраняют нейтралитет, заявил Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров (Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»)

Навязывание российской спецоперации статуса мирового конфликта неуместно, поскольку «мир не сошелся на НАТО», а многие крупные государства, в том числе Китай, Индия и Пакистан сохраняют нейтралитет, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, он сказал это в ходе прямого эфира в соцсетях, говоря о ходе спецоперации.

«А если кто-то распинается, что «всё мировое сообщество» против России и считает только НАТО «мировым сообществом», то пусть считают это мировой войной», — написал глава Чечни.

«РИА Новости» со ссылкой на прямой эфир с участием Кадырова ранее написали, что он допустил возможность называть третьей мировой войной конфликт на Украине, если считать европейские страны и НАТО мировым сообществом.

«Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также заявил об успехах российских вооруженных сил в ходе спецоперации и выполнении все задач, поставленных верховным главкомандующим. «Если будет команда, у нас есть возможность освободить даже всю Украину», – написал глава Чечни.

Что касается мобилизации, то Кадыров отметил, что «каждый уважающий себя мужчина должен быть готов в любую минуту встать на защиту своей веры, семьи, народа и Отечества». По его словам «трусость и малодушие» в этом вопросе чреваты «очень плохими последствиями».