Внуково назвало щетку причиной перевода самолета Навального в Шереметьево

Юлия и Алексей Навальные (Фото: Мария Васильева / Reuters)

Внуково временно не мог принимать рейсы из-за того, что во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу. Об этом РБК заявили в пресс-службе московского аэропорта.

Там пояснили, что внештатная ситуация произошла на пересечении двух взлетно-посадочных полос, «что позволило аэропорту Внуково осуществлять только вылет бортов, и временно прекратить их посадку, до высвобождения данной единицы спецтехники».

В 20:10 взлетно-посадочная полоса была освобождена, в 20:30 аэропорт заработал в штатном режиме. Во Внуково сообщили, что из-за инцидента четыре рейса были вынуждены уйти на запасной аэродром в Шереметьево.

В их числе оказался и рейс «Победы», на котором в Москву из Берлина возвращался оппозиционер Алексей Навальный. Его самолет должен был сесть во Внуково в 19:20, но в итоге час спустя приземлился в Шереметьево.