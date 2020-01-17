Министр цифрового развития уйдет в отставку

Отставка Константина Носкова может быть связана с недовольством реализацией нацпроекта «Цифровая экономика», который назван одной из основных задач правительства Михаила Мишустина

Константин Носков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

И.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не войдет в состав нового правительства. Об этом РБК рассказал его знакомый, и это подтвердили источник, близкий к министерству, и источник, близкий к Кремлю.

По данным трех собеседников РБК, среди кандидатов на пост министра — председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Источник, близкий к правительству, также назвал кандидатом на этот пост Максута Шадаева, вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректора «РТ Лабс».

В пятницу Левин не ответил на звонки корреспондента РБК. Ранее в среду, отвечая на вопрос РБК, Левин сказал, что не получал предложений возглавить министерство. Шадаев не ответил на звонки и сообщение РБК.

Минцифраз отвечает за реализацию нацпроекта «Цифровой экономики». В январском отчете Счетная палата заявляла, что этот нацпроект показал самое низкое из всех исполнение расходов на реализацию. Член экспертно-консультативного совета палаты Иван Бегтин связал это с довольно низкими показателями эффективности нацпроекта.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин известен как активный сторонник внедрения новых технологий. Выучившись на инженера-системотехника, он возглавил правление Международного компьютерного клуба, который ставил себе целью «интеграцию российских и иностранных компьютерных технологий». Как руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин участвовал во внедрении таких технологий, как ИНН и цифровая подпись. Выступая перед Госдумой, он назвал прорыв в сфере цифровизации одной из приоритетных задач своего правительства. «Стимулирование цифровизации реального сектора экономики станет одной из его главных задач. «Это должно происходить за счет нацпроекта «Цифровая экономика», активного внедрения отечественных разработок, программного обеспечения отечественного», — подчеркнул Мишустин.