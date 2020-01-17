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Министр цифрового развития уйдет в отставку

Отставка Константина Носкова может быть связана с недовольством реализацией нацпроекта «Цифровая экономика», который назван одной из основных задач правительства Михаила Мишустина
Константин Носков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

И.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не войдет в состав нового правительства. Об этом РБК рассказал его знакомый, и это подтвердили источник, близкий к министерству, и источник, близкий к Кремлю.

По данным трех собеседников РБК, среди кандидатов на пост министра — председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Источник, близкий к правительству, также назвал кандидатом на этот пост Максута Шадаева, вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректора «РТ Лабс».

В пятницу Левин не ответил на звонки корреспондента РБК. Ранее в среду, отвечая на вопрос РБК, Левин сказал, что не получал предложений возглавить министерство. Шадаев не ответил на звонки и сообщение РБК.

Минцифраз отвечает за реализацию нацпроекта «Цифровой экономики». В январском отчете Счетная палата заявляла, что этот нацпроект показал самое низкое из всех исполнение расходов на реализацию. Член экспертно-консультативного совета палаты Иван Бегтин связал это с довольно низкими показателями эффективности нацпроекта.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин известен как активный сторонник внедрения новых технологий. Выучившись на инженера-системотехника, он возглавил правление Международного компьютерного клуба, который ставил себе целью «интеграцию российских и иностранных компьютерных технологий». Как руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин участвовал во внедрении таких технологий, как ИНН и цифровая подпись. Выступая перед Госдумой, он назвал прорыв в сфере цифровизации одной из приоритетных задач своего правительства. «Стимулирование цифровизации реального сектора экономики станет одной из его главных задач. «Это должно происходить за счет нацпроекта «Цифровая экономика», активного внедрения отечественных разработок, программного обеспечения отечественного», — подчеркнул Мишустин.

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.

«Последней крупной и почти публичной неудачей стала презентация «дорожных карт» по программе — она проходила в Сочи в декабре», — рассказал РБК участник заседания. Правительство отправило на доработку «дорожные карты» по подготовке квантовых сенсоров и развитию технологии распределенного реестра.
«Основная претензия к министерству Носкова была в том, что они как профильный координатор проекта так и не смогли наладить эффективное взаимодействие между всеми участниками программы. Многие функции и задачи, которые должны были быть на ведомстве Носкова, неформально были переключены на другие министерства или компании, потому что только такой формат позволял рассчитывать на хоть какое-то продвижение по программе», — говорит собеседник РБК.

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У Мишустина явно есть фокус на цифровизацию, и он будет лично курировать связанные с ней проекты, считает Бегтин. «А Минцифры последнего правительства не производило впечатления ИT-специалистов. Хочется надеяться, что оно будет перезагружено», — добавил эксперт.

Что такое Минцифраз

Министерство связи и массовых коммуникаций было создано в 2008 году в правительстве под руководство премьера Владимира Путина. Ведомству тогда была передана часть функций упраздненного Министерства культуры и массовых коммуникаций. Ведомство регулирует деятельность в сфере информационных технологий, почтовой и электросвязи, массовых коммуникаций и СМИ, в том числе электронных, включая интернет, телевидение, печать, издательскую и полиграфическую деятельность и обработку персональных данных.

Носков возглавлял его с весны 2018 года, тогда оно стало Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. До назначения министром Носков работал на НТВ, в Минэкономразвития, в аппарате правительства, был директором департамента информационных технологий и связи правительства и возглавлял аналитический центр при кабмине.

Также РБК писал, что в состав нового правительства не войдут вице-премьеры Ольга Голодец и Константин Чуйченко. Первым заместителем премьера вместо Антона Силуанова может стать действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов, ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и подтвердил источник РБК в правительстве. И.о. вице-премьера Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера и продолжит курировать вопросы социальной политики в новом правительстве, рассказали собеседники РБК.

Премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после послания президента Федеральному собранию. Такое решение он объяснил необходимостью предоставить Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые нужны для изменения Конституции и реформы политической системы страны.

На должность премьер-министра президент предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина. Уже 16 января Госдума поддержала кандидатуру Мишустина. В тот же день Путин утвердил его назначение.

Авторы: Петр Канаев, Евгения Кузнецова, Юлия Старостина, Наталья Галимова, Ирина Парфентьева, Елизавета Антонова
Теги: Михаил Мишустин, Министерство связи и массовых коммуникаций ..., цифровая экономика
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