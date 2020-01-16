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Отставка правительства Медведева ,  
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Премьер из налоговой: тяга к порядку и сокращение церберов

Кто такой Михаил Мишустин и чего ждать от будущего главы правительства
Новым премьер-министром России станет глава ФНС Михаил Мишустин. Как о нем отзываются коллеги и знакомые и чего ждать от нового премьера, разбирался РБК

В среду, 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев бъявил об отставке своего правительства. После этого президент Владимир Путин выдвинул на его место 53-летнего главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. В четверг эту кандидатуру на пленарном заседании должна одобрить Госдума.

Что говорят коллеги о Мишустине

Мишустин зарекомендовал себя как хороший администратор, он ждал и хотел повышения, говорит источник РБК, близкий к ушедшему в отставку правительству. Еще весной 2018 года при формировании кабинета Дмитрия Медведева его кандидатура рассматривалась на пост вице-премьера по цифровой экономике, говорили источники РБК.

Знакомый Мишустина характеризует его так: «Человек идеи наведения порядка, и в этом плане амбициозен». «Очень системный, жесткий с людьми и в принятии решений, технологичный — работает с огромными массивами данных и ему это интересно, имеет доступ к информации обо всех финансовых потоках, поэтому глубоко информирован о процессах в бизнесе, госкорпорациях и госструктурах», — заметил собеседник РБК. Это, по его словам, в том числе позволяет Мишустину сохранять дистанцию от групп влияния: «Слишком много знает о каждом».

В 2019 году ФНС создала федеральный ресурс данных об актах гражданского состояния — так называемый «облачный ЗАГС», на базе которого разрабатывает единый реестр населения России. «Налоговой известно о бизнесе и гражданах больше, чем мы можем представить. Мишустин понимает, что данные — это все», — отмечает глава комитета по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. В июле 2019 года Мишустин удивил приехавшего брать у него интервью редактора Financial Times, продемонстрировав, как за считанные секунды цифровая система ФНС получила сведения о том, за какую цену журналист выпил кофе в отеле предыдущим вечером. «Мы можем видеть все, что покупается где-либо в России», — говорил тогда глава ФНС.

«Мишустин крепкий государственник, сильный управленец, опирается на факты, а не на эмоции. Он и ранее рассматривался на другие очень высокие управленческие позиции. Его отличительной чертой является последовательность проводимых действий и принимаемых мер», — отмечает партнер Deloitte Юлия Орлова.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету Елена Перминова сказала РБК, что считает Мишустина человеком «жестким, но жестким в исполнении законов». «Человек смог справиться с теми проблемами, которые были у нас в налогообложении, с серыми схемами, мы видим, какими темпами пополняется бюджет, — отметила она. — Поэтому, наверное, президент и принял решение наладить жесткое руководство».

«Требователен к себе и подчиненным»: кто такой Михаил Мишустин
Фотогалерея 

Карьера будущего премьера

Михаил Мишустин родился в Москве. Он окончил МГТУ «Станкин» по специальности инженер-системотехник и станет вторым выпускником этого вуза на посту премьера: за 17 лет до Мишустина там получил высшее образование Михаил Фрадков.

До прихода на госслужбу Мишустин работал в Международном компьютерном клубе, занимавшемся интеграцией западных информационных технологий в страну. Мишустин возглавлял лабораторию клуба, которая тестировала программное обеспечение и «железо» и публиковала свои отчеты в «Бюллетене информационных технологий», рассылавшемся топ-менеджерам российского компьютерного рынка. В 1996 году он стал председателем правления клуба.

С 1998 Мишустин работал в госструктурах в сфере налогообложения: был помощником главы Государственной налоговой службы по информационным системам учета и контроля, затем — его заместителем. Аналогичная должность ему досталась и при преобразовании ведомства в Министерство по налогам и сборам. С 2004 по 2006 год Мишустин руководил Роснедвижимостью, а после этого — Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В феврале 2008 года Мишустин ушел с госслужбы в бизнес: стал президентом компании по управлению активами UFG Capital Partners и управляющим партнером группы UFG Asset Management, основанной его бывшим начальником в налоговой службе Борисом Федоровым. Затем UFG перешла к Deutsche Bank.

Через два года Мишустин вернулся к карьере чиновника и в течение почти 10 лет возглавлял ФНС. В том же 2010 году он стал доктором экономических наук, защитив диссертацию «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

Как Мишустин реформировал налоговую службу

За десятилетие при Мишустине ФНС превратилась в ключевого собирателя доходов для федерального бюджета: если в 2010 году на службу приходилось 39% бюджетных доходов, то к 2019 году эта доля выросла почти до 63%. ФНС внедрила автоматизированную систему контроля за НДС и перевела торговый бизнес на онлайн-кассы, передающие данные налоговикам.

«Налоговая служба стала проверять в разы меньше, чем это было 5-10 лет назад. Если бы был обвинительный уклон, количество проверок бы увеличилось. Но ФНС стала чаще выигрывать в судах. Служба так анализирует риски, что приходит к тем, кто с высокой вероятностью что-то нарушил, и понятно, что такое дело довести до победы в суде проще», — говорил министр экономики Максим Орешкин РБК в октябре.

В майских указах 2012 года Путин обозначил ключевые показатели эффективности для федеральных органов власти. Руководителя ФНС касалась задача облегчить налоговое администрирование и подняться в рейтинге Doing Business Всемирного банка в сфере налогообложения. Тогда Россия занимала 120-е место в общем рейтинге и 102 в сфере налогов, а сейчас поднялась на 28-е и 58-е места соответственно. «Это фантастический прогресс, который не достигнут ни в какой другой сфере», — считает Кирилл Никитин из «Деловой России».

Мишустин работал не по принципу напугать всех неплательщиков, а проанализировал системные причины неуплаты и нашел наиболее эффективный и наименее коррупционный путь — весь процесс автоматизирован, отмечает Никитин. «При Мишустине церберов — отделы выездных проверок — сильно сократили. Зачем опричники, если компьютер все расскажет в красивых схемах», — говорит адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович.

«Если до прихода Мишустина ФНС была продуктом российской действительности, то сегодня она стала не то что наравне, а в некоторых аспектах даже выше ведущих налоговых систем, которые оттачивались многие годы, а не были построены с нуля в 1990-х», — резюмирует руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев.

Что ждут от Мишустина во главе правительства

Опрошенные РБК предприниматели отмечают интерес Мишустина к внедрению технологических новинок и цифровизации, умение выстроить диалог с бизнесом. По мнению председателя «Деловой России» Алексея Репика, при новом премьере заметно ускорится цифровизация экономики, будут максимально использоваться технологические решения не только для системы госуправления, но и как «бустер» [вспомогательное устройство для увеличения силы. — РБК] для экономического роста.

«Мишустин как глава ФНС показал себя крайне эффективным драйвером цифровизации, и эта линия с большой долей вероятности сохранится [на посту премьера]», — соглашается партнер Deloitte Юлия Орлова.

Глава комитета по энергетике Госдумы, президент Российского газового общества Павел Завальный ждет от Мишустина достижения целевых показателей национальных проектов и роста экономики страны, а также роста инвестиций до 25% ВВП к 2025 году. Он полагает, что премьер не будет увеличивать налоговую нагрузку на нефтяников, если те не будут выводить прибыль от роста стоимости нефти в дивиденды, а инвестируют ее в модернизацию и развитие.

Мишустин и спорт

Мишустин входит в правление Федерации хоккея России и набсовет хоккейного ЦСКА. Он неоднократно говорил, что является болельщиком армейцев. Мишустин и сам играет в хоккей — глава ФНС выступал за любительский хоккейный клуб «Спортима». В 2012 году в финале любительского турнира «Кубок вызова» произошла потасовка между игроками «Спортимы» и «Газпромэкспорта». В матче победила команда Мишустина, который принял кубок из рук бывшего тогда спикером Госдумы Сергея Нарышкина.

В 2014 году трехкратный чемпион мира по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров рассказывал: «Я играю за команду «Спортима» нашего уважаемого руководителя, члена набсовета ЦСКА Михаила Мишустина, которого я долгое время знаю — общались как друзья, а сейчас работаем вместе. Мы катаемся два раза в неделю, стараюсь участвовать хоть в таком виде спортивной деятельности для себя». В 2019 году «Спортима» в 7-й раз стала победителем «Кубка вызова».

В составе «Спортимы» на сезон кроме Мишустина значатся чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли, бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов и другие бывшие профессиональные хоккеисты, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов, девелопер Александр Удодов, глава Одинцовского района Подмосковья Андрей Иванов.

На сайте Ночной хоккейной лиги Мишустина называют среди игравших в команде «Премьер», организованной Вячеславом Фетисов.

«Он очень азартный игрок, не любит проигрывать», — характеризует Мишустина его знакомый.

Авторы: Ольга Агеева, Петр Канаев, Евгения Кузнецова, Иван Ткачёв, Юлия Старостина
При участии: Елена Сухорукова, Анна Гальчева, Людмила Подобедова, Егор Губернаторов, Александра Посыпкина, Светлана Бурмистрова, Елизавета Антонова
Теги: Михаил Мишустин, ФНС, премьер-министр
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