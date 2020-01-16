Премьер из налоговой: тяга к порядку и сокращение церберов

«Мишустин крепкий государственник, сильный управленец, опирается на факты, а не на эмоции. Он и ранее рассматривался на другие очень высокие управленческие позиции. Его отличительной чертой является последовательность проводимых действий и принимаемых мер», — отмечает партнер Deloitte Юлия Орлова.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету Елена Перминова сказала РБК, что считает Мишустина человеком «жестким, но жестким в исполнении законов». «Человек смог справиться с теми проблемами, которые были у нас в налогообложении, с серыми схемами, мы видим, какими темпами пополняется бюджет, — отметила она. — Поэтому, наверное, президент и принял решение наладить жесткое руководство».

Карьера будущего премьера Михаил Мишустин родился в Москве. Он окончил МГТУ «Станкин» по специальности инженер-системотехник и станет вторым выпускником этого вуза на посту премьера: за 17 лет до Мишустина там получил высшее образование Михаил Фрадков. До прихода на госслужбу Мишустин работал в Международном компьютерном клубе, занимавшемся интеграцией западных информационных технологий в страну. Мишустин возглавлял лабораторию клуба, которая тестировала программное обеспечение и «железо» и публиковала свои отчеты в «Бюллетене информационных технологий», рассылавшемся топ-менеджерам российского компьютерного рынка. В 1996 году он стал председателем правления клуба. С 1998 Мишустин работал в госструктурах в сфере налогообложения: был помощником главы Государственной налоговой службы по информационным системам учета и контроля, затем — его заместителем. Аналогичная должность ему досталась и при преобразовании ведомства в Министерство по налогам и сборам. С 2004 по 2006 год Мишустин руководил Роснедвижимостью, а после этого — Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. В феврале 2008 года Мишустин ушел с госслужбы в бизнес: стал президентом компании по управлению активами UFG Capital Partners и управляющим партнером группы UFG Asset Management, основанной его бывшим начальником в налоговой службе Борисом Федоровым. Затем UFG перешла к Deutsche Bank. Через два года Мишустин вернулся к карьере чиновника и в течение почти 10 лет возглавлял ФНС. В том же 2010 году он стал доктором экономических наук, защитив диссертацию «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

Как Мишустин реформировал налоговую службу

За десятилетие при Мишустине ФНС превратилась в ключевого собирателя доходов для федерального бюджета: если в 2010 году на службу приходилось 39% бюджетных доходов, то к 2019 году эта доля выросла почти до 63%. ФНС внедрила автоматизированную систему контроля за НДС и перевела торговый бизнес на онлайн-кассы, передающие данные налоговикам.

«Налоговая служба стала проверять в разы меньше, чем это было 5-10 лет назад. Если бы был обвинительный уклон, количество проверок бы увеличилось. Но ФНС стала чаще выигрывать в судах. Служба так анализирует риски, что приходит к тем, кто с высокой вероятностью что-то нарушил, и понятно, что такое дело довести до победы в суде проще», — говорил министр экономики Максим Орешкин РБК в октябре.

В майских указах 2012 года Путин обозначил ключевые показатели эффективности для федеральных органов власти. Руководителя ФНС касалась задача облегчить налоговое администрирование и подняться в рейтинге Doing Business Всемирного банка в сфере налогообложения. Тогда Россия занимала 120-е место в общем рейтинге и 102 в сфере налогов, а сейчас поднялась на 28-е и 58-е места соответственно. «Это фантастический прогресс, который не достигнут ни в какой другой сфере», — считает Кирилл Никитин из «Деловой России».

Мишустин работал не по принципу напугать всех неплательщиков, а проанализировал системные причины неуплаты и нашел наиболее эффективный и наименее коррупционный путь — весь процесс автоматизирован, отмечает Никитин. «При Мишустине церберов — отделы выездных проверок — сильно сократили. Зачем опричники, если компьютер все расскажет в красивых схемах», — говорит адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович.

«Если до прихода Мишустина ФНС была продуктом российской действительности, то сегодня она стала не то что наравне, а в некоторых аспектах даже выше ведущих налоговых систем, которые оттачивались многие годы, а не были построены с нуля в 1990-х», — резюмирует руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев.

Что ждут от Мишустина во главе правительства

Опрошенные РБК предприниматели отмечают интерес Мишустина к внедрению технологических новинок и цифровизации, умение выстроить диалог с бизнесом. По мнению председателя «Деловой России» Алексея Репика, при новом премьере заметно ускорится цифровизация экономики, будут максимально использоваться технологические решения не только для системы госуправления, но и как «бустер» [вспомогательное устройство для увеличения силы. — РБК] для экономического роста.

«Мишустин как глава ФНС показал себя крайне эффективным драйвером цифровизации, и эта линия с большой долей вероятности сохранится [на посту премьера]», — соглашается партнер Deloitte Юлия Орлова.

Глава комитета по энергетике Госдумы, президент Российского газового общества Павел Завальный ждет от Мишустина достижения целевых показателей национальных проектов и роста экономики страны, а также роста инвестиций до 25% ВВП к 2025 году. Он полагает, что премьер не будет увеличивать налоговую нагрузку на нефтяников, если те не будут выводить прибыль от роста стоимости нефти в дивиденды, а инвестируют ее в модернизацию и развитие.