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Отставка правительства Медведева ,  
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Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

В поддержку кандидатуры премьер-министра проголосовали 383 депутата. Теперь президент России Владимир Путин может подписать указ о назначении Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За его утверждение проголосовали 383 депутата, против — 0, воздержался 41 депутат, следует из трансляции РБК с заседания Госдумы.

Его кандидатуру президент Владимир Путин выдвинул накануне, 15 января, после того как Дмитрий Медведев сообщил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

«Требователен к себе и подчиненным»: кто такой Михаил Мишустин
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Об отставке было объявлено спустя три часа после завершения послания Путина Федеральному собранию 15 января, в ходе которого президент среди прочего предложил внести изменения в Конституцию, закрепив в ней роль и статус Госсовета и дав Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Решение об отставке Медведев объяснил желанием дать президенту возможность реализовать все озвученные в послании предложения.

Путин поблагодарил членов кабмина за работу и попросил их продолжить исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Президент добавил, что намерен создать должность заместителя главы Совета безопасности и предложить эту должность Медведеву.

Мишустину 53 года, он родился и учился в Москве, работал в Международном компьютерном клубе, который занимался привлечением в страну информационных технологий, в 1996 году возглавил эту организацию. Спустя два года Мишустин поступил на госслужбу: сперва стал помощником главы Государственной налоговой службы по информационным системам учета и контроля, а после стал заместителем. Схожий пост он получил при преобразовании ведомства в Министерство по налогам и сборам, из которого в 2004 году сделали ФНС. Впоследствии он работал в Роснедвижимости и Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами. В конце 2000-х годов Мишустин был президентом UFG Capital Partners. С апреля 2010 года он занимает пост главы ФНС.

Теги: Михаил Мишустин, премьер-министр
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