Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

В поддержку кандидатуры премьер-министра проголосовали 383 депутата. Теперь президент России Владимир Путин может подписать указ о назначении Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За его утверждение проголосовали 383 депутата, против — 0, воздержался 41 депутат, следует из трансляции РБК с заседания Госдумы.

Его кандидатуру президент Владимир Путин выдвинул накануне, 15 января, после того как Дмитрий Медведев сообщил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Об отставке было объявлено спустя три часа после завершения послания Путина Федеральному собранию 15 января, в ходе которого президент среди прочего предложил внести изменения в Конституцию, закрепив в ней роль и статус Госсовета и дав Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Решение об отставке Медведев объяснил желанием дать президенту возможность реализовать все озвученные в послании предложения.