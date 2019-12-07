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Акимов отправил на доработку «дорожные карты» «Ростеха» по технологиям
Речь идет о «дорожной карте» по подготовке квантовых сенсоров и метрологии. «Ростех» вместе с «Росатомом» отвечает за развитие федерального проекта «Цифровые технологии» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика»
Вице-премьер России Максим Акимов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В правительстве детально «препарировали» семь «дорожных карт» развития высокотехнологичных отраслей, по результатам чего две из них были отправлены на доработку, так как организационный механизм и степень проработки по мерам поддержки были признаны недостаточными, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи, передает корреспондент РБК.

По словам Акимова, речь идет о «дорожной карте» по подготовке квантовых сенсоров и метрологии, разработанной «Ростехом», а также о карте по технологии распределенного реестра. Кроме того, карты по развитию 5G и искусственному интеллекту отправили на частичную доработку, так как в них появился блок, связанный с разработкой приложений и бизнес-решений.

Вице-премьер добавил, что в течение недели над картами еще будет вестись работа. «В течение первого года реализации карт мы сделаем упор на расширение «воронки предложения», а не на то, чтобы как можно скорее освоить меры финансовой господдержки. Пока ресурсов поддержки больше, чем предложения», — сказал Акимов.

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Правительство предложило поручить поучаствовать в развитии высоких технологий пяти госкомпаниям в мае текущего года, в июле были заключены соответствующие соглашения о намерениях. «Дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта поручили писать Сбербанку, по квантовым коммуникациям — РЖД, по квантовым вычислениям и технологиям создания новых материалов и веществ отдали «Росатому», карты по квантовым сенсорам, технологии распределенного реестра и новым поколениям узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия» — «Ростеху». Также было заключено трехстороннее соглашение с «Ростехом» и «Ростелекомом» по направлению «Беспроводная связь нового поколения». «Росатом» вместе с «Ростехом» отвечает за развитие федерального проекта «Цифровые технологии», который проводится в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Стоимость реализации всех нацпроектов, реализуемых с 2019 по 2024 год, оценивается в 25,7 трлн руб.

Тогда сообщалось, что правительство должно будет заключить с перечисленными компаниями соглашение, где будут зафиксированы обязательства по разработке и принятию «дорожных карт» до 2024 года. Президент России Владимир Путин поддержал предложение, но отметил, что крупных компаний, которые готовы работать в сфере высоких технологий, больше, чем было перечислено на совещании, и попросил продолжить их поиск.

В июле соглашения были подписаны. Государство окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь для развития высокотехнологичных направлений и поддержку, заявил тогда Путин. «Речь идет как о финансовых, налоговых инструментах, так и о создании комфортной регуляторной среды, включая гибкие экспериментальные правовые режимы», — сказал он.

Выступая на форуме в Сочи, Максим Акимов напомнил, что на развитие сквозных технологий из федерального бюджета на 2020–2024 годы выделено 258 млрд руб. «Это разные формы поддержки: для ранних стадий это прежде всего гранты, для промышленного внедрения это субсидирование процентной ставки или субсидирование затрат, для зрелых фаз это вхождение в капитал с целью последующего выхода», — указал Акимов.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: «Ростех», Максим Акимов, «дорожная карта»
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