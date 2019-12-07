Акимов отправил на доработку «дорожные карты» «Ростеха» по технологиям

Речь идет о «дорожной карте» по подготовке квантовых сенсоров и метрологии. «Ростех» вместе с «Росатомом» отвечает за развитие федерального проекта «Цифровые технологии» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика»

Вице-премьер России Максим Акимов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В правительстве детально «препарировали» семь «дорожных карт» развития высокотехнологичных отраслей, по результатам чего две из них были отправлены на доработку, так как организационный механизм и степень проработки по мерам поддержки были признаны недостаточными, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи, передает корреспондент РБК.

По словам Акимова, речь идет о «дорожной карте» по подготовке квантовых сенсоров и метрологии, разработанной «Ростехом», а также о карте по технологии распределенного реестра. Кроме того, карты по развитию 5G и искусственному интеллекту отправили на частичную доработку, так как в них появился блок, связанный с разработкой приложений и бизнес-решений.

Вице-премьер добавил, что в течение недели над картами еще будет вестись работа. «В течение первого года реализации карт мы сделаем упор на расширение «воронки предложения», а не на то, чтобы как можно скорее освоить меры финансовой господдержки. Пока ресурсов поддержки больше, чем предложения», — сказал Акимов.

Правительство предложило поручить поучаствовать в развитии высоких технологий пяти госкомпаниям в мае текущего года, в июле были заключены соответствующие соглашения о намерениях. «Дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта поручили писать Сбербанку, по квантовым коммуникациям — РЖД, по квантовым вычислениям и технологиям создания новых материалов и веществ отдали «Росатому», карты по квантовым сенсорам, технологии распределенного реестра и новым поколениям узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия» — «Ростеху». Также было заключено трехстороннее соглашение с «Ростехом» и «Ростелекомом» по направлению «Беспроводная связь нового поколения». «Росатом» вместе с «Ростехом» отвечает за развитие федерального проекта «Цифровые технологии», который проводится в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Стоимость реализации всех нацпроектов, реализуемых с 2019 по 2024 год, оценивается в 25,7 трлн руб.