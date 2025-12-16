 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Telegraph узнала о призыве США к Украине принять «платиновое» предложение

Telegraph: США требуют от Украины принять «платиновое» предложение гарантий
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Clemens Bilan / Reuters)

США призывают Украину принять предложение с предоставлением гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО, называя это «платиновым стандартом», сообщает The Telegraph со ссылкой на американские источники.

По их словам, и Украина, и Европа были довольны предложением США. Собеседники издания называют нынешнее предложение «самой большой победой на данный момент для Украины и Европы» в мирных переговорах. «В основе этого соглашения, по сути, [наличие у Украины] действительно, действительно сильных гарантий, подобных статье 5, а также очень сильное сдерживание, численность вооруженных сил, вооружение», — сказал газете американский чиновник.

О том, что Вашингтон на переговорах в Берлине предложил Киеву предоставить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Североатлантического договора, сообщала The Wall Street Journal. Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что при наличии таких гарантий Киев может отказаться от стремления в НАТО. Telegraph пишет, что Киев настаивает на том, чтобы соглашение о гарантиях безопасности со стороны США было ратифицировано конгрессом.

Американский чиновник в комментарии Politico при этом подчеркнул, что предложение о гарантиях безопасности «не будет действовать вечно». «Эти гарантии будут действовать прямо сейчас, если будет принято положительное решение», — сказал он.

Участвовавший в берлинских переговорах премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США в обмен на гарантии безопасности требуют от Украины территориальных уступок. Зеленский называл территориальный вопрос «болезненным». Он допускал проведение референдума на Украине по поводу оставления Донбасса и создания там демилитаризованной зоны, однако заявил, что Киев не признает территорию российской де-юре или де-факто.

Президент Владимир Путин говорил, что Донбасс исторически территория России и Москва возьмет его и Новороссию под контроль военным или любым другим путем.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова

