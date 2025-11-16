«Страна» оценила шансы соперников партии Зеленского в парламенте Украины

Порошенко не имеет должной поддержки в парламенте, чтобы его партия «Европейская солидарность» могла сформировать большинство, говорит источник. По его словам, бросить вызов Зеленскому могут силы только в самой «Слуге народа»

Петр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Бывший президент Украины, основатель и лидер парламентской партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вряд ли станет «точкой сборки» для нового большинства в Раде. Об этом «Стране» сообщили источники в правящей партии большинства «Слуга народа».

Фракция партии «Европейская солидарность» в середине ноября запустила процедуру отставки правительства Украины на фоне коррупционного скандала с «Энергоатомом», а также с участием предпринимателя, совладельца студии «Квартал 95» и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Партия заявила, что Украиной «больше не может управлять коалиция «Слуга народа» и ОПЗЖ (Оппозиционная платформа — За жизнь. — РБК)» Она призвала всех депутатов, «которые осознают угрозы для государства», подписаться под отставкой правительства «ради формирования правительства национального спасения».

«Ни Порошенко, ни грантовые структуры не пользуются поддержкой не только в «Слуге народа», но и в целом в парламенте. Ради Порошенко и [Томаша] Фиалы (украинско-чешский бизнесмен, собственник «Украинской правды». — РБК) никто каштаны из огня таскать не будет. Несмотря на коррупционный скандал, эта группа товарищей не сможет на себя перетянуть большинство», — сказал «Стране» источник в пропрезидентской фракции.

«Слуга народа» — пропрезидентская партия, она выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента Украины. На данный момент она является партией большинства с 229 местами из 395. Партия «Слуга народа» была зарегистрирована сначала под названием «Партия решительных перемен», но зимой 2017 года сменила название на «Слуга народа» по аналогии с одноименным сериалом, в котором Зеленский сыграл роль президента. После инаугурации, состоявшейся 20 мая 2020-го Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и о проведении досрочных парламентских выборов, на которых «Слуга народа» победила. Порошенко — лидер «Европейской солидарности» вне парламента, депутатом Рады он не является. Лидерами одноименной парламентской фракции же являются Ирина Геращенко и Артур Герасимов (как сопредседатели). У фракции только 26 мест в парламенте.

По его словам, единственный вариант, при котором можно вывести парламент и правительство из-под власти действующей президентской администрации — если «играть в свою игру» начнут влиятельные лица в самой партии «Слуга народа», которые противостоят главе офиса президента Андрею Ермаку.

Источник отметил, что говорит конкретно о главе фракции «Слуга народа» Давиде Арахамии и о первом вице-премьере Михаиле Федорове.

«Арахамия — фактически сейчас «директор» парламента. В его руках рычаги управления не только фракцией [«Слуга народа»], но и организация сбора голосов в других группах и фракциях. Федоров — человек, который мог бы стать премьером, имеющий имидж технократа», — пояснил изданию собеседник.

Тем не менее, для того, чтобы Арахамия и Федоров пошли на решительные действия против администрации президента, нужны еще одна серия коррупционных разоблачений, либо прямая поддержка ЕС, считает источник.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло коррупционную схему в «Энергоатоме»: преступная группа получала откаты в размере 10–15% от контрактов и, по данным бюро, отмыла около $100 млн. После скандала премьер Юлия Свириденко объявила о комплексном аудите всех государственных компаний.

Коррупционный эпизод вызвал обеспокоенность ЕС, писало Politico. Союзники Киева, по данным издания, требуют гарантий прозрачного использования будущей финансовой помощи. The New York Times отмечала, что коррупционный скандал стал «разительным поворотом» и для самого Зеленского, который позиционировал себя как лидера, способного «навести порядок» в украинской политике, делая акцент на борьбу с коррупцией.

Зеленский поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных, подчеркнув, что каждая отрасль и каждый, «кто строил схемы», должны получить четкий процессуальный ответ. 13 ноября он ввел санкции против Миндича.