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Политика ,  
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Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство
Советник президента Украины и его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук рассказал, с какой идеологией партия пойдет на выборы в парламент. Основная миссия — сломать систему и предложить новую модель экономики
Владимир Зеленский (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство. Об этом в интервью изданию «Левый берег» сообщил советник президента Украины и его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.

«В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства <…> Мы с этого начали формировать наши с ним [Зеленским] отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — сказал он.

По словам Стефанчука, 28 лет независимости Украины прошли как «день сурка». «Мы ежедневно просыпались, и ничего не менялось», — пояснил свою мысль советник. «Основная миссия — сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает другое качество предоставленных услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии, создаст рабочие места», — добавил Стефанчук.

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Он отметил, что отличие партии «Слуга народа» от других партий в том, что она не борется за избирателя. «Мы боремся за то, что хотим предложить новую модель отношений в Украине. А уже избиратель посмотрит», — сказал представитель Зеленского.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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