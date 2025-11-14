NYT написала о повороте для Зеленского из-за коррупционного дела

Скандал вокруг «Энергоатома», хотя не коснулся Зеленского напрямую, затронул его ближайшее окружение и «бросил тень» на образ украинского президента, пишет NYT

Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Скандал вокруг украинского государственного предприятия «Энергоатом» стал «разительным поворотом» в судьбе президента страны Владимира Зеленского, который позиционировал себя как лидера, способного «навести порядок» в украинской политике, делая акцент на борьбу с коррупцией, сообщает The New York Times.

Масштабное расследование, хотя не коснулось самого Зеленского, затронуло его ближайшее окружение. Оно «бросает тень» на образ лидера военного времени и угрожает его поддержке как внутри страны, так и за рубежом, пишет издание.

NYT напоминает, что, когда Зеленский баллотировался на пост главы государства, он пошутил: «Можно ли стать президентом и не воровать? Вопрос риторический. Пока никто не пробовал». После своего избрания в 2019 году Зеленский инициировал принятие ряда законов о борьбе с чрезмерным влиянием олигархов. Теперь, спустя почти семь лет после выборов, многие украинцы считают, что он «действует в узком, замкнутом кругу, свободном от правил», утверждается в статье. Минувшим летом Зеленский пытался ограничить независимость антикоррупционных следователей, но отказался от инициативы после протестов в Киеве.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение последней недели публикует материалы расследования коррупционной схемы в «Энергоатоме», включая записи прослушек. Как заявили детективы, в компании действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича (предприниматель покинул страну за несколько часов до того, как к нему домой пришли с обыском). Свои посты покинули министр энергетики Светлана Гринчук и ее предшественник на этой должности, глава Минюста Герман Галущенко. У последнего также проводились обыски.

Зеленский поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных, подчеркнув, что каждая отрасль и каждый, «кто строил схемы», должен получить четкий процессуальный ответ. 13 ноября он ввел санкции против Миндича.

На фоне расследования, Германия, Нидерланды, Дания и другие страны Европы призвали Киев к «решительной борьбе с коррупцией», пообещав, что помощь Украине будет продолжена. «Это расследование показывает, что в Украине действуют и функционируют антикоррупционные органы», — заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье.