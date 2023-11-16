Против Арестовича на Украине возбудили второе уголовное дело

Первое уголовное дело против Арестовича возбудили в октябре за «пропаганду насилия», сообщала депутат Совсун. Теперь против бывшего советника Ермака, который недавно заявил о президентских амбициях, завели дело о лжесвидетельстве

Алексей Арестович (Фото: alexey.arestovich / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украинская полиция возбудила второе по счету уголовное дело против бывшего внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщают «Страна.ua» и УНИАН со ссылкой на заявление Нацполиции.

Дело против бывшего советника главы офиса президента Украины открыли по статье о заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения (ч. 1 ст. 383 УК Украины, предусматривает до двух лет тюрьмы). Это случилось после обращения группы народных депутатов во главе с Натальей Пипой (партия «Голос»).

В заявлении полиции, опубликованном в телеграм-канале, имя фигуранта не раскрывается, однако, как отмечает «Страна.ua», «это [возбуждение дела] понятно из контекста».

Ранее Арестович сам пожаловался на Пипу в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) из-за ее слов об одессите, который во Львове пел песни Виктора Цоя на русском языке. Нардеп тогда вступила в перепалку с музыкантом, заявив, что русский язык во Львове якобы запрещен «с октября». По мнению Арестовича, ее действия подпадали под статью о разжигании межнациональной розни.

Это уже второе уголовное дело против Арестовича, возбужденное на Украине. О первом — по ст. 300 УК Украины (пропаганда культа насилия и жестокости, расовой, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации) — в октябре сообщала депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун. Поводом стала онлайн-лекция по психологии, которую проводил Арестович и фрагмент из которой выложили в соцсетях, писала «Страна.ua». В этом отрывке лекции политик называет женщин «существами», которых «хочется душить». Арестович позже заявил, что его слова вырвали из контекста, а само видео с его заявлением, которое распространили телеграм-каналы, подверглось монтажу.

Арестович занимал пост советника главы офиса президента Украины с декабря 2020-го по январь 2023 года. Он ушел в отставку после того, как заявил, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Впоследствии Арестович извинился и назвал свои слова ошибкой.

Кремль заявлял, что обрушение части дома стало результатом работы ПВО Украины. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

После отставки Арестович не раз критиковал нынешнее руководство Украины и говорил об ошибках контрнаступления. 1 ноября он представил свою политическую программу из 14 пунктов, которые касаются экономики, военной сферы, внутренней и внешней политики и т.д. Тогда же он сказал агентству «Интерфакс-Украина», что намерен баллотироваться на следующих президентских выборах, дата которых пока неизвестна из-за военного положения.

В России Арестович объявлен в розыск и внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.