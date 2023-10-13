Украинский депутат заявила о деле против Арестовича после слов о женщинах

Полиция Украины начала досудебное расследование в отношении бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, сообщила депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом стала онлайн-лекция по психологии, которую вел Арестович и фрагмент из которой выложили в соцсетях, сообщает «Страна.ua». В этом отрывке лекции политик называет женщин «существами», которых «хочется душить». Арестович позже заявил, что его слова вырвали из контекста, а само видео с его заявлением, которое распространили телеграм-каналы, подверглось монтажу.

После того, как фрагмент лекции попал в соцсети, депутат Совсун обратилась в полицию с заявлением, обвинив Арестовича в нарушении ст. 300 УК Украины («Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию»). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

В итоге в полиции ответили Совсун, что начали досудебное расследование и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины. «Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование.

Также я получила ответ от Генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — рассказала депутат, опубликовав ответы полиции и прокуратуры.

Арестович ушел в отставку с поста советника главы офиса президента Владимира Зеленского в январе 2023 года. Поводом стали его слова о том, что обрушение подъезда дома в Днепре 14 января произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Позже Арестович извинился за свои слова и назвал их ошибкой.

В апреле 2022 года прокуратура ДНР возбудила в отношении Арестовича уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В мае Росфинмониторинг включил политика в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В октябре МВД России объявило его в розыск.