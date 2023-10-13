 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Украинский депутат заявила о деле против Арестовича после слов о женщинах

Депутат Рады Совсун: полиция начала расследование против Арестовича

Полиция Украины начала досудебное расследование в отношении бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, сообщила депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом стала онлайн-лекция по психологии, которую вел Арестович и фрагмент из которой выложили в соцсетях, сообщает «Страна.ua». В этом отрывке лекции политик называет женщин «существами», которых «хочется душить». Арестович позже заявил, что его слова вырвали из контекста, а само видео с его заявлением, которое распространили телеграм-каналы, подверглось монтажу.

После того, как фрагмент лекции попал в соцсети, депутат Совсун обратилась в полицию с заявлением, обвинив Арестовича в нарушении ст. 300 УК Украины («Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию»). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

В итоге в полиции ответили Совсун, что начали досудебное расследование и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины. «Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование.
Также я получила ответ от Генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — рассказала депутат, опубликовав ответы полиции и прокуратуры.

Арестович ушел в отставку с поста советника главы офиса президента Владимира Зеленского в январе 2023 года. Поводом стали его слова о том, что обрушение подъезда дома в Днепре 14 января произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Позже Арестович извинился за свои слова и назвал их ошибкой.

В апреле 2022 года прокуратура ДНР возбудила в отношении Арестовича уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В мае Росфинмониторинг включил политика в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В октябре МВД России объявило его в розыск.

Читайте на РБК Pro
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы
Проверьте, не ваш ли это портрет: пять архетипов токсичного руководителя
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Алексей Арестович уголовное дело Украина
Материалы по теме
Арестович заявил о нехватке «элементарной» техники у ВСУ
Политика
Арестович допустил уступку России пятой части территории
Политика
Арестович назвал Киев русскоязычным городом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 103,04 (-2,92) Инвестиции, 12 окт, 17:26 Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 96,99 (-2,99) Инвестиции, 12 окт, 17:26
WSJ узнала, что у боевиков ХАМАС были подробные схемы военных баз Израиля Политика, 01:22
Число погибших от атак Израиля палестинцев выросло до 1,5 тыс. Политика, 01:22
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01:15
Подоляк объяснил, почему контрнаступление ВСУ «выбилось из графика» Политика, 00:57
МИД предупредил Израиль об «опасных последствиях» из-за ударов по Сирии Политика, 00:57
Украинский депутат заявила о деле против Арестовича после слов о женщинах Политика, 00:26
Буданов назвал «самого проблемного» для Украины российского генерала Политика, 00:17
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Проявление русофобии». Что в России говорят об отстранении ОКР Спорт, 00:00
Арабо-израильский конфликт. Что важно знать Политика, 00:00
В ХАМАС заявили, что идея нападения на Израиль появилась два года назад Политика, 12 окт, 23:50
Гладков сообщил о сбитом в Белгородской области дроне Политика, 12 окт, 23:26
В G7 заморозили российские $280 млрд до выплаты «компенсации» Украине Политика, 12 окт, 23:22
Директора люкс-отеля в Шотландии уволили после жалоб украинцев Общество, 12 окт, 23:16
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 12 окт, 23:15