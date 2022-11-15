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Во Львове отменят занятия в школах и детсадах после ударов

В Львове 16 ноября отменят посещение детсадов и школ из-за отключения света

Во Львове 16 ноября отменят занятия в школах и детсадах. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой.

«Учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, завтра, 16 ноября, занятий в садах и школах не будет», — сообщил мэр.

Садовой также отметил, что учителя и воспитатели будут работать, поэтому если родители не могут оставить ребенка дома, то они могут привести его в сад или школу. Детей в заведениях обеспечат перекусом.

15 ноября украинские власти сообщили о ракетных ударах почти по всей территории страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о 85 зафиксированных ракетных ударов, большинство из которых пришлось по энергетической инфраструктуре страны, из-за чего в регионах нарушилось электроснабжение. Без света остались половина Киева, районы Житомира, Харькова и других городов Украины. Отключения света затронули Молдавию, в частности столицу страны Кишинев. Проблемы возникли из-за того, что после ударов по Украине автоматически отключилась одна из линий передачи, по которой электроэнергия поступала в Молдавию.

Мэр Львова сообщал, из-за отключения электроэнергии после обстрела в городе приостановили подачу тепла. Он отметил, что без света осталось 80% города. Кроме того, украинские мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки, добавил мэр Садовой.

В последний раз массовые удары по энергетической инфраструктуре Украины проводили 10 октября, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет украинские спецслужбы. В Минобороны России заявляли об успешном поражении целей. Ведомство уточняло, что удары наносились «высокоточным оружием большой дальности», их целями стали объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины.

 

Теги
Львов Школа отмена занятий Военная операция на Украине
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