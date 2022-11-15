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Во Львове отключили горячую воду и теплоснабжение

Мэр Львова Садовый сообщил об отключении теплоснабжения из-за проблем с электричеством
Во Львове прекратилась подача тепла и горячей воды. Как сообщил мэр города, без света остались 80% города. Мобильные операторы ограничили работу, чтобы сэкономить электроэнергию

Во Львове из-за отключения электроэнергии после обстрела приостановили подачу тепла, сообщил мэр Андрей Садовый в своем телеграм-канале. Он отметил, что без света остались 80% города.

«Из-за отсутствия электроэнергии приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы», — написал Садовый в своем телеграм-канале. Он добавил, что есть один человек пострадал в ходе ракетного обстрела, его госпитализировали.

Кроме того, украинские мобильные операторы ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки, сообщил мэр Львова. Садовый уточнил, что трамваи и троллейбусы в городе не курсируют, а восстановительные работы начнутся после завершения воздушной тревоги, которая была объявлена в 16:00. О ее отбое должны будут сообщить машины с громкоговорителями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 ноября на Украине зафиксировано 85 ракетных ударов, большинство из которых пришлось по энергетической инфраструктуре страны. Офис президента назвал ситуацию критической. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что по распоряжению «Укрэнерго» по всей Украине идут экстренные отключения света для стабилизации энергосистемы.

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Без света остались также половина Киева, районы Житомира, Харькова и других городов Украины. Отключения света затронули Молдавию, в частности, столицу страны Кишинев.

На части железных дорог после массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины пропало напряжение, из-за чего задерживаются поезда. «Укрзалiзныця» сообщила, что готовит к вводу в строй тепловозы из-за перебоев с электричеством.

В последний раз массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре Украины прошли 10 октября. Они начались спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев. В Минобороны России заявляли, что удары наносились «высокоточным оружием большой дальности», их целями стали объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины. 

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Украина Львов аварийное отключение отключение горячей воды
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