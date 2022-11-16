CNN сообщил, что самолет НАТО отследил траекторию упавшей в Польше ракеты

Представитель альянса не уточнил, кто и откуда запустил ракеты. Польский лидер Анджей Дуда ранее говорил, что ясности по этому вопросу нет. Байден назвал маловероятной версию о том, что их выпустила Россия

Самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши 15 ноября, отследил ракету, которая попала на территорию страны, сообщает CNN со ссылкой на военного представителя альянса.

«Разведданные с радиолокационными следами [ракеты] были предоставлены НАТО и Польше», — сказал он.

Представитель НАТО не уточнил, кто запустил ракету и откуда она была выпущена.

Телеканал отмечает, что самолет совершал штатный наблюдательный полет над Украиной, они регулярно проходят с начала российской военной операции.

15 ноября по территории Украины был нанесен массированный ракетный удар, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры. Офис президента Украины назвал ситуацию с энергоснабжением критической, по словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, обстрел стал самым масштабным с начала боевых действий. Президент Владимир Зеленский сообщил, что по территории страны было выпущено 90 ракет. В предыдущие дни российское Минобороны не раз сообщало о массированных ударах «высокоточным оружием большой дальности» по украинским объектам систем военного управления, связи и энергетики.

Вечером 15 ноября польское Radio ZET сообщило, что в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве (8 км от границы с Украиной) на зерносушилке произошел взрыв, в результате чего погибли два человека. Аssociated Press со ссылкой на американского чиновника сообщило, что на территорию Польши упали ракеты. МИД Польши подтвердил падение ракет, заявив, что они были российского производства, а также вызвал посла России Сергея Андреева. Президент Анджей Дуда при этом отметил, что сейчас у Варшавы нет данных о том, кто запустил ракеты. Президент США Джо Байден назвал маловероятной версию о том, что их выпустили из России.

Российское Минобороны назвало сообщения о падении российских ракет на территории Польши «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». Ведомство заявило, что не наносило ударов вблизи украинско-польской границы. В Кремле сообщили, что не имеют информации о взрыве в Польше.