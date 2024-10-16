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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии двух населенных пунктов в Донбассе

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Военная операция на Украине
Село Невское расположено примерно в 25 км к северу от Лимана, а село Красный Яр — в нескольких километрах от Мирнограда. Зеленский ранее заявил, что ситуация на линии фронта для ВСУ очень сложная
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли два населенных пункта в ЛНР и ДНР — Невское и Красный Яр соответственно. Об этом сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское. <...> Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красный Яр», — говорится в сообщении военного ведомства.

Село Невское расположено в Кременском районе ЛНР. Оно находится примерно в 25 км к северу от Лимана и в 30 км к югу от Сватово. В нескольких километрах к северу от Невского расположено село Макеевка, о взятии которого Минобороны отчиталось 29 сентября.

Село Красный Яр расположено в Покровском районе ДНР. В нескольких километрах от села находится крупный город Мирноград, примыкающий к Покровску. Минобороны ранее отчиталось о занятии окружающих Красный Яр сел Крутой Яр, Журавка и Гродовка.

Также Минобороны отчиталось о поражении предприятия по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, нефтеперерабатывающего завода и военного аэродрома. Где именно расположены пораженные объекты, министерство не уточнило.

Кроме этого российские войска нанесли удары по установкам берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса С-200 ВСУ, а также личному составу и военной технике армии Украины в 138 районах, сообщило Минобороны.

Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в Николаеве
Политика
Фото:ТАСС

С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, крупнейший из которых — Авдеевка. В августе подразделения ВС России подошли к окраинам Покровска. 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию. Украинские военные рассказывали The New York Times о «кошмаре» в районе Покровска и Угледара (о взятии последнего Минобороны отчиталось 3 октября).

Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября признал, что ситуация на линии фронта «очень-очень сложная». Вместе с тем он неоднократно говорил, что единственным возможным завершением конфликта считает переговоры на основе его «формулы мира», подразумевающей в том числе вывод российских войск на границы 1991 года. Москва такую возможность неоднократно исключала.

Летом российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятия международных санкций.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Донбасс ЛНР ДНР наступление Минобороны
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