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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в Николаеве

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Военная операция на Украине
По бронетанковому заводу в Николаеве нанесен ракетный удар, уничтожено 10 единиц техники, в том числе шесть танков, сообщило Минобороны. В нескольких районах города пропал свет, писало «Суспільне»
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Российские военнослужащие нанесли удар пятью ракетами по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожено десять единиц бронетехники, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, поражение нанесено пяти промышленным зданиям завода, среди уничтоженной техники шесть танков. «Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено», — говорится в сообщении.

Когда был нанесен удар, ведомство не уточнило.

Утром украинское издание «Суспільне» сообщило об отсутствии электричества в некоторых районах Николаева.

В ночь на 15 октября «Суспільне» писало о серии взрывов в Николаеве. Позднее мэр города Александр Сенкевич уточнил, что они прогремели до объявления сигнала воздушной тревоги.

Тогда предупреждения действовали не только в Николаевской области, но и в Одесской, Кировоградской, Винницкой и других.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате ракетных ударов поврежден инфраструктурный объект.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Военная операция на Украине Минобороны Николаев ракетный удар взрывы
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