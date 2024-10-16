Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в Николаеве
Российские военнослужащие нанесли удар пятью ракетами по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожено десять единиц бронетехники, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, поражение нанесено пяти промышленным зданиям завода, среди уничтоженной техники шесть танков. «Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено», — говорится в сообщении.
Когда был нанесен удар, ведомство не уточнило.
Утром украинское издание «Суспільне» сообщило об отсутствии электричества в некоторых районах Николаева.
В ночь на 15 октября «Суспільне» писало о серии взрывов в Николаеве. Позднее мэр города Александр Сенкевич уточнил, что они прогремели до объявления сигнала воздушной тревоги.
Тогда предупреждения действовали не только в Николаевской области, но и в Одесской, Кировоградской, Винницкой и других.
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате ракетных ударов поврежден инфраструктурный объект.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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