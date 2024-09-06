Минобороны сообщило о взятии под контроль Кирово и Журавки в ДНР

Кирово расположено в пригороде Торецка, а село Журавка — на покровском направлении. С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР. На Украине называли ситуацию сложной

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Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР — Кирово и Журавку. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Кирово (укр. Пивничное) расположено в пригороде Торецка (Дзержинска), в районе которого уже несколько месяцев идут активные бои. Село Журавка находится на покровском направлении и находится в нескольких километрах от к северу Новогродовки и примерно в 15 км от Покровска.

Также Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю ВС России нанесли 17 групповых ударов по объектам энергетики и промышленности Украины, потери ВСУ за то же время составили до 16,2 тыс. военнослужащих. Кроме этого, силами Черноморского флота за неделю были уничтожены 11 водных беспилотников.

С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, крупнейший из которых — Авдеевка. В августе подразделения ВС России подошли к окраинам Покровска. 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

The Economist сообщала, что ситуация для ВСУ под Покровском ухудшается, поскольку украинским силам не хватает людей и снарядов. Это направление самое сложное для ВСУ, признавал президент Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин говорил, что Украина при атаке на Курскую область ставила для себя несколько целей, в том числе остановку российского наступления в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в 1,5 раза.