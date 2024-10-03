Минобороны сообщило о взятии Угледара под контроль

Угледар (Фото: Planet Labs Inc. / Reuters)

Российские военные взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны России.

Город был взят «в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток», сообщили в ведомстве.

О боевых действиях в городе в сентябре сообщал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бои тогда шли «уже в самом Угледаре». В Кремле, комментируя эти сообщения, говорили о «положительной динамике». Ведение боев в черте города подтверждал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин. «Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — говорил он 1 октября.

ВСУ отступили из города, сообщало 2 октября оперативное командование ВСУ «Хортица». Там указали, что «возникла угроза окружения города». В итоге высшее командование дало разрешение «на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники», сообщали там. «Группировка противника в Угледаре практически зачищена», — говорил в тот же день ТАСС источник в силовых структурах.

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