Минобороны сообщило о взятии Крутого Яра в ДНР

Крутой Яр расположен в ДНР между Красным Яром и Новогродовкой, российские войска заняли ее 8 сентября. Также войска взяли под контроль Вишневое в Харьковской области

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Войска центральной группировки взяли Крутой Яр в ДНР, сообщило Минобороны.

Село находится в Покровском районе к северо-западу от Донецка. Крутой Яр расположен между Красным Яром и Новогродовкой, российские войска заняли ее 8 сентября.

По данным Минобороны, подразделение группировки войск «Центр» нанесло поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Лысовка, Сухая Балка, Селидово, Дружба, Дзержинск, Николаевка и Шевченко в ДНР.

Российские силы отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери украинской армии за сутки на этом направлении составили до 635 человек, заявили в Москве. ВСУ также потеряли бронетранспортер М113 и три 152-мм орудия Д-20, говорится в сводке.

Также западная группировка войск заняла Вишневое в Харьковской области. Село расположено в Балаклейском районе.

30 сентября российские войска взяли под контроль населенный пункт Нелеповка в ДНР, он находится между Новгородским (Нью-Йорком) и Торецком, бои за который продолжаются.

Российский президент Владимир Путин отметил резкое увеличение темпов наступления в Донбассе, украинские власти также признали непростое положение ВСУ на этом направлении.