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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска взяли Макеевку в ЛНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска взяли населенный пункт Макеевка, расположенный в ЛНР, сообщило Министерство обороны.

Материал дополняется.

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