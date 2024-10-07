Минобороны сообщило о взятии под контроль Гродовки в ДНР

Гродовку заняли военнослужащие группировки «Центр». Поселок расположен в 10 км к востоку от Покровска. В 2021 году там проживали 2,3 тыс. человек

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Российские войска заняли населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике», — сказано в сообщении.

Гродовка — поселок городского типа, расположенный в Покровском районе. Он находится в 10 км к востоку от Покровска. По состоянию на 1 января 2021 года в Гродовке проживали 2352 человека.

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Украинские власти не раз признавали, что ситуация на покровском направлении остается сложной. Минобороны России в последние месяцы неоднократно отчитывалось о взятии под контроль населенных пунктов на этом направлении, одними из последних стали Мариновка и Желанное Второе.

В начале сентября издание «РБК Украина» сообщило со ссылкой на начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, что украинские власти начали готовить Покровск к уличным боям. В частности, по его словам, в некоторых районах города начали возводить линии обороны.