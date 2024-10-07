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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль Гродовки в ДНР

Минобороны: российские военные заняли Гродовку в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Гродовку заняли военнослужащие группировки «Центр». Поселок расположен в 10 км к востоку от Покровска. В 2021 году там проживали 2,3 тыс. человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска заняли населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике», — сказано в сообщении.

Гродовка — поселок городского типа, расположенный в Покровском районе. Он находится в 10 км к востоку от Покровска. По состоянию на 1 января 2021 года в Гродовке проживали 2352 человека.

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Фото:Минобороны России

Украинские власти не раз признавали, что ситуация на покровском направлении остается сложной. Минобороны России в последние месяцы неоднократно отчитывалось о взятии под контроль населенных пунктов на этом направлении, одними из последних стали Мариновка и Желанное Второе.

В начале сентября издание «РБК Украина» сообщило со ссылкой на начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, что украинские власти начали готовить Покровск к уличным боям. В частности, по его словам, в некоторых районах города начали возводить линии обороны.

Покровск является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении также имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка).

К предместьям Покровска российские войска вышли в августе 2024 года. 19 августа в городе была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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