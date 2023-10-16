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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС

Байден: ХАМАС необходимо уничтожить, но Палестина должна существовать
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Действия Израиля в секторе Газа оправданы, боевиков ХАМАС необходимо уничтожить, заявил Байден. Он также отметил, что палестинское государство в конечном итоге должно появиться, однако сейчас его создание невозможно
Фото: Pol Namer / Reuters
Фото: Pol Namer / Reuters

Палестинская исламистская группировка ХАМАС должна быть уничтожена, однако государство Палестина должно существовать, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, боевики ХАМАС — «жалкие трусы», которые прячутся за мирными жителями и которых необходимо уничтожить. Он назвал действия Израиля в регионе оправданными, отметив, что между бомбардировками сектора Газы и «варварством» ХАМАС есть огромная разница. «Израиль преследует группу людей, которые участвовали в варварстве, которое имеет такие же последствия, как и Холокост. И поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать. Они должны преследовать ХАМАС», — подчеркнул президент.

Байден выразил уверенность, что израильская армия (ЦАХАЛ) будет следовать правилам войны, а невинные жители сектора Газы получат доступ к необходимым лекарствам, еде и воде. В то же время он исключил отправку американских войск на подмогу ЦАХАЛ, отметив, что Израиль итак обладает «одной из лучших армий в мире».

Также американский президент заявил, что палестинское государство в конечном итоге должно появиться, однако из-за атак ХАМАС сейчас его создание невозможно.

Палестина — историческая область на Ближнем Востоке. Она находилась под управлением Османской империи, в 1922 году мандат на ее управление получила Великобритания. В 1947 году ООН предложила прекратить действие мандата и разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим.

В 1948 году было провозглашено еврейское государство — Израиль. В ходе войны за независимость израильские силы захватили 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Оставшаяся часть территорий оказалась под контролем Египта и Иордании, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны они перешли под контроль Израиля (это сектор Газа и Западный берег реки Иордан).

В 1974-м ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988-м было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным.

На сегодняшний день значительная часть территории Западного берега реки Иордан по-прежнему занята израильской армией, оставшаяся территория передана Палестинской национальной администрации, политику которой определяет крупнейшая политическая партия Палестины — ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины»). Лидер ФАТХ, Махмуд Аббас — президент Палестины.

Контроль над сектором Газа с 2007 года перешел к радикальной группировке ХАМАС («Исламское движение сопротивления»). Договориться о формировании правительства национального единства ФАТХ и ХАМАС с тех пор так и не удалось.

О том, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, ранее заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В ответ на вторжение боевиков движения в южные районы Израиля ЦАХАЛ начал массированный обстрел сектора Газа и призвал жителей региона немедленно эвакуироваться на юг сектора. Нетаньяху также не исключал проведения наземной операции.

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The New York Times отмечала, что остается неясным, что Израиль сделает с городом Газа в случае захвата, а также, что имеется в виду под уничтожением руководства ХАМАС. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что Израиль готовится нанести по Газе удар поставляемыми США бомбами JDAM, что приведет к уничтожению города.

США продолжают оказывать Израилю помощь с начала конфликта, в частности поставляют боеприпасы. Кроме того, в Восточное Средиземноморье были отправлены два авианосца — «Джеральд Форд» (уже прибыл) и «Дуайт Эйзенхауэр» (прибудет позже). Также была усилена группировка ВВС США в регионе. Кроме того, Пентагон рассматривает возможность отправить 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты в данный район для усиления позиций американских войск, передавал CNN.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден Израиль ХАМАС Палестина
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