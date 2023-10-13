CNN: США могут отправить морпехов для усиления своих позиций в районе Израиля

CNN узнал об идее США отправить морпехов для усиления позиций у Израиля

Фото: Milo Maman / Reuters

США рассматривают возможность отправить 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты в близкий к Израилю район, чтобы усилить позиции американских войск там, сообщает CNN со ссылкой на нескольких неназванных американских чиновников.

Телеканал отмечает, что это подразделение представляет собой силы быстрого реагирования, которые способны проводить специальные операции. Оно находится на десантном корабле USS Bataan, который входит в развернутую в ответ на действия Ирана в Оманском заливе и прилегающих водах группу. Численность подразделения — более чем 2 тыс. человек. Их основные задачи — эвакуация и оказание гуманитарной помощи.

Собеседники CNN отметили, что окончательное решение о переброске морпехов пока не принято.

Американский президент Джо Байден после начала войны Израиля с ХАМАС 7 октября обещал, что поддержка Тель-Авива со стороны Вашингтона будет «твердой и непоколебимой».

США уже отправили в восточное Средиземноморье свой самый дорогой авианосец — «Джеральд Форд». Его сопровождает ударная группа из четырех эсминцев и крейсера.

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