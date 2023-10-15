Более 600 тыс. палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа на юг

Почти треть от всех жителей сектора Газа — свыше 600 тыс. человек — уже эвакуировались с севера сектора на юг, согласно требованиям Израиля. ХАМАС ранее призывал жителей «победить эту оккупацию или умереть в своих домах»

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Свыше 600 тыс. жителей сектора Газа эвакуировались из его северной части в южную, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает i24.news.

В то же время ООН сообщает об около 423 тыс. палестинцев, которые уже покинули свои дома, отмечает телеканал.

На территории сектора Газа проживают 2,1 млн человек по состоянию на 2023 год, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook). При площади 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км) выходит, что плотность населения в регионе приближается к 6 тыс. человек на квадратный километр, что делает его одним из самых густонаселенных в мире.



В регионе высокая рождаемость, численность населения бурно растет (на 2% в год). Половина палестинцев, проживающих в секторе Газа, находятся в возрасте до 19 лет.

Тель-Авив 13 октября рекомендовал жителям северной части сектора Газа эвакуироваться на юг. Боевиков ХАМАС Израиль обвинил в использовании гражданских лиц в качестве «живого щита». Исламистское движение призвало палестинцев игнорировать предупреждение. «У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах», — говорил глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.



Представитель ЦАХАЛа Питер Лернер говорил, что эта рекомендация является частью «гуманитарных мер», необходимых, чтобы Израиль продолжал удары по ХАМАС. «Мы подталкиваем людей уезжать на юг, потому что там относительно безопасные условия вдали от центра терроризма», — пояснил он.

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Израиль продолжает наносить удары по сектору Газы с момента объявления войны движению ХАМАС премьер-министром Биньямином Нетаньяху 7 октября (официально страна перешла в состояние войны 8 октября). Политик обещал уничтожить движение, а также не исключал проведение наземной операции.

14 октября представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикус пояснял, что наземная операция в секторе Газа будет проведена только после оценки ситуации с эвакуацией мирных жителей.



Спустя сутки The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль планировал начать наземную операцию в секторе Газа в выходные, но перенес ее «на несколько дней» из-за погоды. Одна из проблем — облачность, которая мешает работе операторов беспилотников — они должны обеспечивать сухопутным войскам прикрытие с воздуха.