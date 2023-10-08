США отправили свой самый дорогой авианосец поближе к Израилю

Авианосец «Джеральд Форд» стоимостью $13 млрд отправили в восточную часть Средиземного моря из-за эскалации в Израиле. Его сопровождают крейсер и четыре эсминца с ракетами, также усилена авиагруппа США в регионе

Фото: Ridge Leoni / U.S. Navy / Getty Images

США направляют в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу из-за эскалации в Израиле, сообщает Пентагон.

«В ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после подробных обсуждений с президентом [США Джо] Байденом я распорядился предпринять несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны в регионе, чтобы усилить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал распоряжение о переброске ударной группы авианосца «Джеральд Р. Форд» в Восточное Средиземноморье», — сказал глава ведомства Ллойд Остин.

Помимо авианосца в группу входят:

крейсер с управляемыми ракетами класса «Тикондерога» «Нормандия»;

эсминцы с управляемыми ракетами класса «Арли-Берк» — «Томас Хаднер», «Рэмедж», «Карни», «Рузвельт» (DDG 80).

Авианосец США нового поколения «Джеральд Форд» был заложен в 2009 году. Он должен был войти в состав флота в 2014 году, но в итоге это произошло на три года позже. Стоимость авианосца составляет около $13 млрд. CNN называет его самым дорогим кораблем такого типа в истории. Длина «Форда» — 333 м, высота — 76 м, водоизмещение — около 100 тыс. т. Корабль оснащен двумя ядерными реакторами Bechtel A1B PWR и способен развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч). Вооружен системами ПРО и ПВО, а также зенитными ракетными комплексами RIM-116 RAM и RIM-162 ESSM. Авиагруппа корабля может насчитывать до 90 самолетов и вертолетов.

Вашингтон также усилил эскадрильи американских истребителей F-35, F-15, F-16 и штурмовиков A-10 в регионе.

Остин пообещал, что Вашингтон «будет оперативно предоставлять армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы», первая партия поступит в ближайшие дни.

Боевые действия между Израилем и палестинской исламистской группировкой начались утром 7 октября. Обе стороны ведут массированные атаки.

Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу. Кроме того, палестинские военные вторглись на юг Израиля, около сотни израильтян были взяты в заложники.

По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс.; с палестинской — более 400 жертв и 2,3 тыс. пострадавших.

Обе стороны эвакуируют людей из районов активных боевых действий. Есть риск эскалации также между Израилем и ливанской исламистской группировкой «Хезболла».