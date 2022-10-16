Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Гладков сообщил, что при стрельбе на полигоне не погиб ни один белгородец Политика, 07:09
Си Цзиньпин заявил о решимости КНР противостоять сепаратизму Тайваня Политика, 06:55
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 06:51
Bloomberg узнал о споре посла КНР и адмирала НАТО из-за России и Украины Политика, 06:24
Власти Болгарии заявили, что страна обеспечена газом на год Экономика, 06:16
Axios сообщил о «разочаровании» в Белом доме из-за слов Аббаса Путину Политика, 05:44
Байден не признал укрепление доллара причиной проблем в мировой экономике Экономика, 05:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мужчина застрелил полицейского при задержании под Костромой Общество, 04:40
WP сообщила о требовании США к ЕС увеличить финансовую помощь Украине Политика, 04:33
Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту объяснил его визит в Грузию Политика, 04:10
Болгария заподозрила «российских хакеров» в атаке на госсайты Политика, 03:34
МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину Политика, 03:33
Си Цзиньпин предложил Ким Чен Ыну расширить сотрудничество ради мира Политика, 02:57
В центре, на юге и востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу Политика, 02:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о споре посла КНР и адмирала НАТО из-за России и Украины

Bloomberg: адмирал НАТО и посол Китая поспорили из-за российской операции на Украине
Адмирал НАТО указал, что Китай не осудил действия России на Украине, хотя и говорит о важности суверенитета и международно признанных границ. Китайский дипломат в ответ заявил о необходимости «понять первопричину» конфликта
Фото: Francois Lenoir / Reuters
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Адмирал Королевских военно-морских сил Нидерландов, председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр и посол Китая в Исландии Хэ Рулонг разошлись в оценках российской военной операции на Украине, сообщает Bloomberg.

Высокопоставленный военачальник и китайский дипломат выступали на ассамблее «Полярный круг» (Arctic Circle) в Исландии. Бауэр заявил, что Китай не разделяет ценностей НАТО и «подрывает основанный на правилах международный порядок». Хэ Рулонг в ответ обвинил Бауэра в высокомерии.

После этого председатель Военного комитета НАТО спросил китайского дипломата, почему Пекин до сих пор не осудил Россию за ввод войск на Украину. При этом он напомнил, что КНР придерживается принципа суверенитета и говорит о важности международно признанных границ. Хэ Рулонг сказал на это, что точка зрения Китая на «украинский кризис» включает в себя историческую перспективу, и мир должен «понять первопричину» происходящего.

Пекин действительно не осуждал начало боевых действий на Украине. Однако в начале недели представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что обеспокоен эскалацией после того, как российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры в крупных украинских городах.

С начала военных действий 24 февраля Китай занял нейтральную позицию, призывал к мирному решению конфликта, а также выступал за территориальную целостность Украины. После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября Пекин вновь призвал стороны к диалогу и консультациям.

12 октября во время голосования в Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей референдумы о присодинении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Китай воздержался. Документ поддержали 143 страны, против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа, не участвовали в голосовании 35 государств.

Читайте на РБК Pro
Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют»

Вашингтон считает, что Пекин может помочь Москве обходить наложенные на нее санкции, и грозит последствиями. В ответ в МИД Китая указывают, что страна не обходит запреты намеренно и лишь поддерживает с Россией нормальные торговые отношения.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Военная операция на Украине НАТО Китай
Материалы по теме
МИД Китая заявил о надежде на деэскалацию на Украине
Политика
МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину
Политика
Китай заявил, что не получал запроса стать гарантом безопасности Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter