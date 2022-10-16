Bloomberg узнал о споре посла КНР и адмирала НАТО из-за России и Украины

Адмирал НАТО указал, что Китай не осудил действия России на Украине, хотя и говорит о важности суверенитета и международно признанных границ. Китайский дипломат в ответ заявил о необходимости «понять первопричину» конфликта

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Адмирал Королевских военно-морских сил Нидерландов, председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр и посол Китая в Исландии Хэ Рулонг разошлись в оценках российской военной операции на Украине, сообщает Bloomberg.

Высокопоставленный военачальник и китайский дипломат выступали на ассамблее «Полярный круг» (Arctic Circle) в Исландии. Бауэр заявил, что Китай не разделяет ценностей НАТО и «подрывает основанный на правилах международный порядок». Хэ Рулонг в ответ обвинил Бауэра в высокомерии.

После этого председатель Военного комитета НАТО спросил китайского дипломата, почему Пекин до сих пор не осудил Россию за ввод войск на Украину. При этом он напомнил, что КНР придерживается принципа суверенитета и говорит о важности международно признанных границ. Хэ Рулонг сказал на это, что точка зрения Китая на «украинский кризис» включает в себя историческую перспективу, и мир должен «понять первопричину» происходящего.

Пекин действительно не осуждал начало боевых действий на Украине. Однако в начале недели представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что обеспокоен эскалацией после того, как российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры в крупных украинских городах.

С начала военных действий 24 февраля Китай занял нейтральную позицию, призывал к мирному решению конфликта, а также выступал за территориальную целостность Украины. После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября Пекин вновь призвал стороны к диалогу и консультациям.

12 октября во время голосования в Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей референдумы о присодинении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Китай воздержался. Документ поддержали 143 страны, против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа, не участвовали в голосовании 35 государств.

Вашингтон считает, что Пекин может помочь Москве обходить наложенные на нее санкции, и грозит последствиями. В ответ в МИД Китая указывают, что страна не обходит запреты намеренно и лишь поддерживает с Россией нормальные торговые отношения.