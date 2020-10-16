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Политика ,  
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Советник Трампа заявил об исчерпанных возможностях санкций против России

По словам Роберта О'Брайена, из-за уже принятых против России санкций у США осталось не так много возможностей вводить новые
Роберт О&#39;Брайен
Роберт О'Брайен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Соединенным Штатам все сложнее находить объекты для новых санкций против России из-за уже введенных ограничений. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает в Twitter корреспондент при Пентагоне Аарон Мехта.

«В отношении России осталось не так много возможностей вводить санкции», — сказал он.

По словам О'Брайена, Вашингтон уже «мало что может сделать» в отношении Москвы «на санкционном фронте».

«Это становится сложнее сделать из-за сжимающего характера уже имеющихся санкций», — пояснил помощник Трампа.

Семь лет санкций против России. Главное
Политика

В последние годы США неоднократно вводили санкции против России, в том числе за присоединение Крыма, строительство Крымского моста, конфликт на Украине, за предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, а также из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва неоднократно называла санкции непродуктивными и мешающими развитию отношений двух стран.

Вопрос о новых санкциях против России начали обсуждать за рубежом после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. В частности, под угрозой мог оказаться проект газопровода «Северный поток-2». Однако Евросоюз пока не ввел против него санкции, наложив ограничения только на шесть человек и научный институт, который связывают с разработкой яда из класса «Новичок», предположительно использовавшегося против Навального.

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В то же время конгресс и сенат США еще в июле одобрили новые санкции против «Северного потока-2». Теперь они должны выработать согласованную версию оборонного бюджета, после чего она отправится на подпись президенту. Тот может наложить вето на проект.

Автор
Виктория Полякова
санкции США
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