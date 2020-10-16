Советник Трампа заявил об исчерпанных возможностях санкций против России

По словам Роберта О'Брайена, из-за уже принятых против России санкций у США осталось не так много возможностей вводить новые

Роберт О'Брайен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Соединенным Штатам все сложнее находить объекты для новых санкций против России из-за уже введенных ограничений. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает в Twitter корреспондент при Пентагоне Аарон Мехта.

«В отношении России осталось не так много возможностей вводить санкции», — сказал он.

По словам О'Брайена, Вашингтон уже «мало что может сделать» в отношении Москвы «на санкционном фронте».

«Это становится сложнее сделать из-за сжимающего характера уже имеющихся санкций», — пояснил помощник Трампа.