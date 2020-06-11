Кремль ответил на предложения «самых жестких» санкций США против России

По словам Дмитрия Пескова, подобные незаконные ограничения не способствуют нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном

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В Кремле рассчитывают, что планы американских политиков ввести новые жесткие санкции против России так и останутся на уровне планов. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, можно только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать американской политике. Это ни в коем образе не способствует нормализации наших двухсторонних отношений», — отметил он.

Предложения по дополнительным санкциям против России подготовил Республиканский исследовательский комитет (Republican Study, крупнейшее объединение внутри фракции республиканцев в палате представителей США).

Авторы документа предлагают признать Россию «спонсором терроризма», ввести ограничения против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны, ограничения на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами.