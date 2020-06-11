Кремль ответил на предложения «самых жестких» санкций США против России
В Кремле рассчитывают, что планы американских политиков ввести новые жесткие санкции против России так и останутся на уровне планов. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, можно только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать американской политике. Это ни в коем образе не способствует нормализации наших двухсторонних отношений», — отметил он.
Предложения по дополнительным санкциям против России подготовил Республиканский исследовательский комитет (Republican Study, крупнейшее объединение внутри фракции республиканцев в палате представителей США).
Авторы документа предлагают признать Россию «спонсором терроризма», ввести ограничения против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны, ограничения на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами.