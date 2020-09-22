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Отравление Навального ,  
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Песков заявил о санкционной зависимости у США

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Санкционная зависимость США хорошо известна, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о возможных мерах против России из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается санкционной зависимости США, это уже по-другому трудно назвать, то она всем хорошо известна, всем странам мира», — сказал Песков.

Песков добавил, что «вряд ли кто-то такую деятельность одобряет».

Накануне Помпео заявил, что, вероятнее всего, американские власти примут меры в отношении Москвы из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он также заявил, что США работают над созданием коалиции, чтобы «Северный поток-2» не был достроен.

Помпео заявил о готовности США ответить на отравление Навального
Политика
Майк Помпео

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением Навального. В ней говорится, что «политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию».

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите».

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В начале сентября власти ФРГ объявили о том, что токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Врачи омской больницы, где политик провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег.

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