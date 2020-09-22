Песков заявил о санкционной зависимости у США

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Санкционная зависимость США хорошо известна, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о возможных мерах против России из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается санкционной зависимости США, это уже по-другому трудно назвать, то она всем хорошо известна, всем странам мира», — сказал Песков.

Песков добавил, что «вряд ли кто-то такую деятельность одобряет».

Накануне Помпео заявил, что, вероятнее всего, американские власти примут меры в отношении Москвы из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он также заявил, что США работают над созданием коалиции, чтобы «Северный поток-2» не был достроен.