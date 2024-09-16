Стали известны причины признания Слепакова иноагентом
Поводом для признания комика и музыканта Семена Слепакова иностранным агентом стали его антивоенные песни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
В частности, по данным агентства, речь идет о песни под названием «Колыбельная». «Тем самым Слепаков высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях», — говорится в документах. В них также упоминается песня «Нет вобле!».
Кроме того, музыкант, как утверждается, получал финансирование из-за рубежа в январе 2021 года (одна банковская операция) и с октября 2021-го по декабрь 2022-го (28 операций). Сумма не называется.
Весной прошлого года ТАСС сообщал, что полиция начала проверку по статье КоАП о дискредитации армии в отношении Слепакова из-за антивоенной песни.
Музыкант был признан иноагентом в апреле прошлого года. Минюст заявлял, что он получал поддержку из-за рубежа, выступал против военных действий на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом» и негативно отзывался о россиянах.
Слепаков пытался оспорить этот статус. В июне этого года Таганский суд Москвы оштрафовал его за отсутствие маркировки иноагента на 30 тыс. руб. В 2022 году Слепаков уехал в Израиль.
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