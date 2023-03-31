ТАСС сообщил о проверке Слепакова по статье о дискредитации

ТАСС: полиция начала проверку против Семена Слепакова по статье о дискредитации армии

Поводом стала его песня о военных действиях на Украине. Ранее недовольство Слепаковым высказывал Кадыров, а некоторые общественники просили проверить его творчество на дискредитацию армии

Семен Слепаков (Фото: URA.RU / ТАСС)

Полиция начала проверку по административной статье о дискредитации армии в отношении комика и барда Семена Слепакова. Об этом сообщают источник ТАСС в правоохранительных органах и телеграм-канал SHOT.

По данным информагентства, поводом для проверки стала песня, в которой Слепаков критиковал военную операцию на Украине.

РБК обратился за комментарием к Семену Слепакову и направил запрос в Следственный комитет.

После начала военной операции на Украине Слепаков покинул Россию. В январе он опубликовал видео с песней «Колыбельная». Лирическая героиня — мать — поет трехлетнему сыну о его братьях, один из которых ушел служить по контракту, а другой, «предатель», стал ИТ-специалистом в Европе. Мать говорит, что «ничего нет лучше смерти в бою», и называет «укронациста» главным врагом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого назвал комика «бесстыжей мразью». Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести в отношении Слепакова доследственную проверку из-за дискредитирующей Вооруженные силы песни. Кроме того, фонд призвал Минюст внести артиста в реестр иноагентов. RT сообщал, что с похожей инициативой выступал и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин: он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, получал ли юморист иностранное финансирование через еврейский благотворительный фонд своего отца Сергея Слепакова «Счастье». Бородин также писал обращение с просьбой провести проверку в отношении Слепакова.