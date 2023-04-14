Минюст признал Семена Слепакова и Фонд Карнеги иностранными агентами

В список также попали журналисты Игорь Яковенко и Павел Каныгин, мультипликатор Павел Мунтян, издания «Агентство» и «Полигон», а также объединение «Радужная ассоциация»

Семён Слепаков (внесён в реестр иноагентов) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Музыканта Семена Слепакова внесли в реестр иноагентов.

В конце марта в отношении Слепакова начали проверку по статье о дискредитации армии из-за его творчества, сообщили источники ТАСС и SHOT. Ранее он записал несколько антивоенных песен, в прошлом году артист эмигрировал в Израиль.

Слепаков, утверждает Минюст, получал поддержку из-за рубежа, выступал против военных действий на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», негативно отзывался о россиянах. Проживает за пределами страны.

В список также попали:

журналист Игорь Яковенко,

анимационный продюсер, создатель мультяшного персонажа Mr. Freeman, сооснователь студии Toonbox, сооснователь виртуального государства Фриленд и криптовалюты MFCoin Павел Мунтян,

спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин,

Фонд Карнеги за международный мир,

издание «Агентство»,

интернет-издание «Полигон»,

объединение «Радужная ассоциация».

Яковенко, в частности, выступал против боевых действий на Украине и призывал к борьбе с властями, заявили в ведомстве. Живет за границей.

Мунтян выступал против военных действий на Украине и участвовал в сборе средств в поддержку Киева.

Каныгин «распространял сообщения и материалы, созданные иностранными агентами, а также иностранной неправительственной организацией, признанной нежелательной», дискредитировал российскую армию и выступал против военных действий на Украине.

Фонд Карнеги за международный мир распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей, «направленную на деструктивное идеологическое воздействие» на россиян, дискредитировал военных, утверждает Минюст. В сентябре прошлого года Московский центр Карнеги объявил о закрытии, после того как весной ведомство исключило его из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций из-за «выявленных нарушений действующего законодательства Российской Федерации».

Издания «Агентство» и «Полигон» распространяли материалы иноагентов, недостоверную информацию о решениях и политике властей, дискредитировали армию. Главные редакторы изданий Роман Баданин и Вероника Куцылло ранее были признаны иноагентами.

Объединение «Радужная ассоциация» попало в реестр Минюста из-за «пропаганды ЛГБТ».

В то же время Минюст исключил из списка иноагентов «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и «Экологическую вахту Сахалина», попавших в него в декабре прошлого года, «в связи с ликвидацией».