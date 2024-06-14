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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве оштрафовал Слепакова за плашку иноагента

Сюжет
Военная операция на Украине
Семен Слепаков&nbsp;(признан иноагентом)
Семен Слепаков (признан иноагентом) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Таганский суд Москвы признал виновным комика и музыканта Семена Слепакова (признан иноагентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Слепаков Семен Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Речь идет о ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. По ней привлекают к ответственности за отсутствие информации в социальных сетях и публикациях о статусе иноагента. Суд оштрафовал Слепакова на 30 тыс. руб.

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Семен Слепаков

Слепакова внесли в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Он записал несколько антивоенных песен после начала спецоперации, а в 2022 году артист переехал в Израиль.

Минюст сообщил, что комик получал поддержку из-за рубежа, выступал против военных действий на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом» и негативно отзывался о россиянах.

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Теги
Таганский суд Москвы Семен Слепаков обвинение иноагент

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