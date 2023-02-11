Кадыров в стихах ответил на «Колыбельную» Слепакова

Ранее Слепаков записал песню, в которой он от имени матери ребенка спел об «укронацистах», которых нужно «крушить». Кадыров в стихах назвал комика «бесстыжей мразью» и посоветовал продолжать «жечь на предательской ниве»

Рамзан Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал стихотворение, посвященное комику и шоумену Семену Слепакову, в котором назвал его «бесстыжей мразью» за песню с критикой спецоперации на Украине.

В стихе из десяти четверостиший Кадыров среди прочего предлагает Слепакову «не двигать бровями так строго», «посидеть — отдохнуть немного». Один из отрывков звучит так:

Грезит общественность снова и снова —

Как разгадать феномен Слепакова?

Сотни гипотез и тысячи мнений!

Правда одна, он — непонятый гений!

Помимо этого, Кадыров напомнил Слепакову о ранее записанной им «нацистам в угоду» песне, в которой комик «сбацал про русскую маму народу». «Вот и узнали все матери враз. Кто тут поэт, кто — бесстыжая мразь», — пишет глава Чечни.

Стихотворение заканчивается советом продолжать «жечь на предательской ниве» и задается вопросом, любят ли таких людей в Тель-Авиве.

После начала спецоперации на Украине Слепаков выступил против боевых действий. Он записал видеообращение к президенту Владимиру Путину и призвал «найти какой-то другой выход из этой ситуации». Затем он уехал из России.

Во время эмиграции комик неоднократно выпускал на своем YouTube антивоенные песни — например, «Не все так однозначно» и «Нет вобле». 25 января в Сети также появилась песня комика под названием «Колыбельная», в которой он от имени матери ребенка поет о главных врагах России — «укронацистах», — которых тот сможет «пойти крушить», когда подрастет. В припеве «Колыбельной» Слепаков использует цитату Путина о том, что «все враги подохнут, а мы попадем в рай».