Слепаков обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов
Комик и музыкант Семен Слепаков, которого Минюст признал иноагентом, оспорил решение суда об отказе исключить его из реестра. Карточка дела опубликована в базе Верховного суда.
Жалоба поступила 10 сентября. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Замоскворецкий суд Москвы отказал Слепакову в снятии статуса иноагента в июне 2023 года.
Слепакова внесли в реестр иноагентов в апреле 2023 года. В Минюсте заявили, что комик получал поддержку из-за рубежа, выступал против боевых действий на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом» и негативно отзывался о россиянах.
После начала военной операции на Украине Слепаков записал ряд антивоенных песен, а также опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия и «найти какой-то другой выход из этой ситуации».
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