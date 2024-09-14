Слепаков обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Комик и музыкант Семен Слепаков, которого Минюст признал иноагентом, оспорил решение суда об отказе исключить его из реестра. Карточка дела опубликована в базе Верховного суда.

Жалоба поступила 10 сентября. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Замоскворецкий суд Москвы отказал Слепакову в снятии статуса иноагента в июне 2023 года.

Слепакова внесли в реестр иноагентов в апреле 2023 года. В Минюсте заявили, что комик получал поддержку из-за рубежа, выступал против боевых действий на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом» и негативно отзывался о россиянах.

После начала военной операции на Украине Слепаков записал ряд антивоенных песен, а также опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия и «найти какой-то другой выход из этой ситуации».